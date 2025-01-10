"Игра в кальмара 2" - фанаты нашли интересную альтернативу сериалу

Постер сериала "Игра в кальмара". Фото: instagram.com/squidgamenetflix/

Многие поклонники "Игры в кальмара" оценили новый сезон сериала. До выхода продолжения осталось минимум полгода, поэтому фаны нашли не менее интересную альтернативу.

Об этом пишет The Mirror US.

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Южнокорейский сериал "Шоу 8" от Netflix рассказывает о восьми персонажах, которые так же играют в смертельную игру ради заработка. Участникам платят деньги за каждую минуту, проведенную в стенах закрытого помещения. Сериал является адаптацией мультфильмов "Денежная игра" и "Игра в пирожки" Бэ Джин Су.

"Восемь человек, оказавшихся в ловушке в таинственном восьмиэтажном здании, участвуют в соблазнительном, но опасном шоу, где они зарабатывают деньги", — говорится в описании от Netflix.

"Шоу 8" быстро сделало себе имя, получив похвальный рейтинг 75% на Rotten Tomatoes, приблизившись к впечатляющему показателю "Игры в кальмара" (88%).

Напомним, ранее мы писали, что критики захейтили второй сезон "Игры в кальмара". Также мы рассказывали, что в Google презентовали игру по мотивам "Игры в кальмара".