"Игра в кальмара 2" - фанаты нашли интересную альтернативу сериалу

Фаны "Игры в кальмара" нашли сериал по похожим мотивам — название
Многие поклонники "Игры в кальмара" оценили новый сезон сериала. До выхода продолжения осталось минимум полгода, поэтому фаны нашли не менее интересную альтернативу.
Об этом пишет The Mirror US.
Что посмотреть до выхода продолжения "Игра в кальмара 2"
Южнокорейский сериал "Шоу 8" от Netflix рассказывает о восьми персонажах, которые так же играют в смертельную игру ради заработка. Участникам платят деньги за каждую минуту, проведенную в стенах закрытого помещения. Сериал является адаптацией мультфильмов "Денежная игра" и "Игра в пирожки" Бэ Джин Су.
"Восемь человек, оказавшихся в ловушке в таинственном восьмиэтажном здании, участвуют в соблазнительном, но опасном шоу, где они зарабатывают деньги", — говорится в описании от Netflix.
"Шоу 8" быстро сделало себе имя, получив похвальный рейтинг 75% на Rotten Tomatoes, приблизившись к впечатляющему показателю "Игры в кальмара" (88%).
Напомним, ранее мы писали, что критики захейтили второй сезон "Игры в кальмара". Также мы рассказывали, что в Google презентовали игру по мотивам "Игры в кальмара".
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