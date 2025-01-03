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Зірка "Гри в кальмара" потрапив у скандал через інтимне фото

3 січня 2025 14:15
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Гра в кальмара 2 — актор Пак Сун Хун опублікував обкладинку фільму для дорослих
Кадри з серіалу "Гра в кальмара". Фото: instagram.com/netflix
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Південнокорейський актор Пак Сун Хун, який зіграв трансгендерну гравчиню 120 у другому сезоні серіалу "Гра в кальмара", втрапив у гучний скандал. Зірка опублікував в Instagram обкладинку фільму для дорослих з оголеними жінками.

Про це повідомляє Fiction Horizon.

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Деталі скандалу

30 грудня користувачі соцмереж стали поширювати скріншот з Instagram Пак Сун Хуна. В його допис був постер фільму для дорослих, стилізований під серіал "Гра в кальмара". 

На ньому було зображено оголених жінок, з елементами костюмів героїв "Гри в кальмара".  Агентство Пак Сун Хуна "BH Entertainment" офіційно прокоментувало цю ситуацію.

"На тлі потоку прямих повідомлень в Instagram Пак Сун Хуна повідомляємо, що він випадково натиснув не ту кнопку під час перевірки повідомлень, що призвело до завантаження зображення.Сам актор був шокований і швидко видалив пост. Однак він глибоко шкодує, що припустився такої помилки. Ми подбаємо про те, щоб це не повторилося, проявляючи більшу обережність", — йдеться в повідомленні.

Багато шанувальників серіалу зауважило, що поділитися повідомленням у своїй історії одним натисканням кнопки неможливо. Обставини досі залишаються загадкою, але багато хто вважає, що він хотів завантажити історію на свій приватний акаунт і випадково опублікував її на своєму основному.

Нагадаємо, раніше ми писали, що критики захейтили другий сезон "Гри в кальмара". Також ми розповідали, що в Google презентували гру за мотивами "Гри в кальмара".

скандал соцмережі Гра в кальмара актори інтим

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