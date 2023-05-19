Фатальна жінка: Кайлі Міноуг вперше за три роки випустила кліп

Співачка Кайлі Міноуг. Фото: instagram.com/kylieminogue/

Співачка Кайлі Міноуг повернулася у музичні чарти з танцювальним хітом з нового альбому Tension. Зірка не випускала нової музики три роки.

Кайлі поділилась кліпом на своїй сторінці у Instagram.

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Зірка приміряла образ фатальної жінки. В червоному вбранні Кайлі влаштувала запальні танці у кліпі на пісню Padam Padam.

"Я почала писати цей альбом з відкритими думками та з чистого аркуша", — коментує роботу над новою платівкою зірка.

Над альбом Кайлі працювала як у студії, так і віддалено.

"Ця платівка — збірка пісень, які я написала, і які говорять до мене. Робота над Tension допомогла мені пережити непрості часи та радуватися тому, що маю зараз. Сподіваюсь, нові пісні також допоможуть моїм слухачам", — додала співачка.

Нагадаємо, співачка Майлі Сайрус презентувала відео на пісню Jaded. Зірка у кліпі приміряла відвертий золотий купальник та сміливо позувала топлес.

Раніше Сайрус випустила трек Flowers у 33-й день народження свого колишнього чоловіка Ліама Хемсворта. Пісня швидко набрала один мільярд прослуховувань у Spotify.