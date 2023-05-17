Майлі Сайрус топлес заспівала про нещасливе кохання у новому кліпі
Співачка Майлі Сайрус презентувала відео на пісню Jaded. Зірка у кліпі приміряла відвертий золотий купальник та сміливо позувала топлес.
Про це пише Daily Mail.
Ти тепер самотній і я це ненавиджу
Новий трек входить до альбому артистки Endless Summer Vacation, який побачив світ у березні.
Серед прихильників одразу пішли розмови, що трек Сайрус написала про свій невдалий шлюб з актором Ліамом Хемсвортом. Щоб довести це фани навіть влаштували ціле розслідування.
"Вона зняла відео свій новий будинок у Малібу, який нагадує будинок Хемсворта у Каліфорнії. Також трек нагадує пісні, які вона присвятила Ліаму — Malibu, Adore you, Love song. До того ж вона знову брюнета, цей колір волосся вона мала, коли зустріла Ліама. Ще вона співає, що вони з екс-коханим "більш дорослі та зрілі", — переконаний один з прихильників Сайрус.
Нагадауємо, співачка випустила трек Flowers у 33-й день народження свого колишнього чоловіка Ліама Хемсворта. Пісня швидко набрала один мільярд прослуховувань у Spotify.
Раінше стало відомо, що 55-річна матір співачки Майлі Сайрус готується втретє у своєму житті обмінятися обручками у вівтаря.