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Майлі Сайрус топлес заспівала про нещасливе кохання у новому кліпі

17 травня 2023 21:22
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Майлі Сайрус топлес заспівала про нещасливе кохання у новому кліпі
Співачка Майлі Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Майлі Сайрус презентувала відео на пісню Jaded. Зірка у кліпі приміряла відвертий золотий купальник та сміливо позувала топлес.

Про це пише Daily Mail.

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Новий трек входить до альбому артистки Endless Summer Vacation, який побачив світ у березні.

Серед прихильників одразу пішли розмови, що трек Сайрус написала про свій невдалий шлюб з актором Ліамом Хемсвортом. Щоб довести це фани навіть влаштували ціле розслідування.

"Вона зняла відео свій новий будинок у Малібу, який нагадує будинок Хемсворта у Каліфорнії. Також трек нагадує пісні, які вона присвятила Ліаму — Malibu, Adore you, Love song. До того ж вона знову брюнета, цей колір волосся вона мала, коли зустріла Ліама. Ще вона співає, що вони з екс-коханим "більш дорослі та зрілі", — переконаний один з прихильників Сайрус.

Нагадауємо, співачка випустила трек Flowers у 33-й день народження свого колишнього чоловіка Ліама Хемсворта. Пісня швидко набрала один мільярд прослуховувань у Spotify.

Раінше стало відомо, що 55-річна матір співачки Майлі Сайрус готується втретє у своєму житті обмінятися обручками у вівтаря.

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