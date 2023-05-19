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Роковая женщина: Кайли Миноуг впервые за три года выпустила клип

19 мая 2023 17:04
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Роковая женщина: Кайли Миноуг впервые за три года выпустила клип
Певица Кайли Миноуг. Фото: instagram.com/kylieminogue/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Кайли Миноуг вернулась в музыкальные чарты с танцевальным хитом из нового альбома Tension. Звезда не выпускала новую музыку три года.

Кайли поделилась клипом на своей странице в Instagram.

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Звезда примерила образ роковой женщины. В красном наряде Кайли устроила зажигательные танцы в клипе на песню Padam Padam.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Я начала писать этот альбом с открытыми мыслями и с чистого листа", — комментирует работу над новой пластинкой звезда.

Над альбомом Кайли работала как в студии, так и отдаленно.

"Эта пластинка — сборник песен, которые я написала, и которые говорят со мной. Работа над Tension помогла мне пережить непростые времена и радоваться тому, что имею сейчас. Надеюсь, новые песни также помогут моим слушателям", — добавила певица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Напомним, певица Майли Сайрус представила видео на песню Jaded. Звезда в клипе примеряла откровенный золотой купальник и смело позировала топлесс.

Ранее Сайрус выпустила трек Flowers в 33-й день рождения своего бывшего мужа Лиама Хэмсворта. Песня быстро набрала один миллиард прослушиваний в Spotify.

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