Роковая женщина: Кайли Миноуг впервые за три года выпустила клип

Певица Кайли Миноуг. Фото: instagram.com/kylieminogue/

Певица Кайли Миноуг вернулась в музыкальные чарты с танцевальным хитом из нового альбома Tension. Звезда не выпускала новую музыку три года.

Кайли поделилась клипом на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Звезда примерила образ роковой женщины. В красном наряде Кайли устроила зажигательные танцы в клипе на песню Padam Padam.

"Я начала писать этот альбом с открытыми мыслями и с чистого листа", — комментирует работу над новой пластинкой звезда.

Над альбомом Кайли работала как в студии, так и отдаленно.

"Эта пластинка — сборник песен, которые я написала, и которые говорят со мной. Работа над Tension помогла мне пережить непростые времена и радоваться тому, что имею сейчас. Надеюсь, новые песни также помогут моим слушателям", — добавила певица.

Напомним, певица Майли Сайрус представила видео на песню Jaded. Звезда в клипе примеряла откровенный золотой купальник и смело позировала топлесс.

Ранее Сайрус выпустила трек Flowers в 33-й день рождения своего бывшего мужа Лиама Хэмсворта. Песня быстро набрала один миллиард прослушиваний в Spotify.