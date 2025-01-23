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Федишин розкрила труднощі, з якими стикнулась в закордонному турі

23 січня 2025 22:31
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
Ірина Федишин розповіла про труднощі на гастролях за кордоном
Співачка Ірина Федишин. Фото: Instagram/irynafedyshyn
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

Напередодні співачка Ірина Федишин активно гастролювала містами Північної Америки та Європи з благодійним різдвяним туром. Тільки нещодавно артистка з чоловіком та синами повернулась до рідного Львова. Федишин розповіла про ритм життя у насиченому турі.

Відповідна публікація з’явилась в її соцмережах. 

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За словами співачки, вони перетнули кордон 27 листопада минулого року, а повернулися 16 січня. Хоча останніми днями Федишин публікувала архівні фото та відео.

"Понад місяць на колесах, зміна часових поясів, клімату, тисячі кілометрів, які долали як автівками, так і літаками. Долали не самі, а з дітьми, які дуже допомагали у турі. Вони у мене вже такі дорослі і відповідальні", — зазначила співачка. 

Син Юрій сидів на пульті, підключав відео, за яке відповідав під час концертів. А також встигав переодягатися і допомагати зірковій мамі на сцені у певних номерах. Молодший Олег теж виступав, засівав глядачів у залі і додавав концерту теплої сімейної атмосфери. 

"Найважче було лягати о 01:00 ночі та прокидатися о 05:00 ранку, будити дітей і знову їхати в аеропорт. Віталік (чоловік співачки. — Ред.) організував цей тур, постійно на телефоні, вирішуючи тисячі організаційних питань: звук, світло, реклама, оренди залів, логістика, аукціони під час концертів — все це було на його плечах. Ну а про валізи я вже мовчу", — зізналась Федишин. 

Практично кожного дня в зіркової родини було інше місто. На концертах Федишин проводила збір коштів для ЗСУ. 

"Але ми справилися. Дякую Богові за це. Бо тільки з його допомогою це стало можливим. Бо, навіть, незважаючи на зміну часових поясів, клімату, постійного недосипу, емоційного і фізичного виснаження — здоровʼя мене не підвело", — зауважила співачка.

Зараз Федишин з чоловіком та командою волонтерів займаються логістикою, узгодженням деталей та забезпеченням своєчасної доставки необхідного для ЗСУ.

"Знаю, що багатьох із вас цікавить сума, яка була зібрана. Але просто сказати цифру — це одне. І це — найлегше. Ми хочемо, щоб ви не лише почули, а й побачили, як ваша допомога втілюється в реальні речі. Тому анонсувати суму зараз не будемо. Ми покажемо її на ділі. І ви самі зможете це оцінити", — підсумувала Ірина Федишин.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак Макс Барських оголосив про паузу в концертній діяльності. Також ми розповідали, що гурт Ziferblat представив конкурсну пісню для Євробачення-2025.

концерт музика благодійність українські зірки Ірина Федишин

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