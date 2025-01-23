Ирина Федишин рассказала о трудностях на гастролях за рубежом

Певица Ирина Федишин. Фото: Instagram/irynafedyshyn

Накануне певица Ирина Федишин активно гастролировала по городам Северной Америки и Европы с благотворительным рождественским туром. Только недавно артистка с мужем и сыновьями вернулась в родной Львов. Федишин рассказала о ритме жизни в насыщенном туре.

Соответствующая публикация появилась в ее соцсетях.

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По словам певицы, они пересекли границу 27 ноября прошлого года, а вернулись 16 января. Хотя последние дни Федишин публиковала архивные фото и видео.

"Более месяца на колесах, смена часовых поясов, климата, тысячи километров, которые преодолевали как на машинах, так и самолетами. Преодолевали не сами, а с детьми, которые очень помогали в туре. Они у меня уже такие взрослые и ответственные", — отметила певица.

Сын Юрий сидел на пульте, подключал видео, за которое отвечал во время концертов. А также успевал переодеваться и помогать звездной маме на сцене в определенных номерах. Младший Олег тоже выступал, засевал зрителей в зале и добавлял концерту теплой семейной атмосферы.

"Тяжелее всего было ложиться в 01:00 ночи и просыпаться в 05:00 утра, будить детей и снова ехать в аэропорт. Виталик (муж певицы. — Ред.) организовал этот тур, постоянно на телефоне, решая тысячи организационных вопросов: звук, свет, реклама, аренда залов, логистика, аукционы во время концертов — все это было на его плечах. Ну а о чемоданах я уже молчу", — призналась Федишин.

Практически каждый день у звездной семьи был другой город. На концертах Федишин проводила сбор средств для ВСУ.

"Но мы справились. Спасибо Богу за это. Потому что только с его помощью это стало возможным. Потому что, даже, несмотря на смену часовых поясов, климата, постоянного недосыпа, эмоционального и физического истощения — здоровье меня не подвело", — заметила певица.

Сейчас Федишин с мужем и командой волонтеров занимаются логистикой, согласованием деталей и обеспечением своевременной доставки необходимого для ВСУ.

"Знаю, что многих из вас интересует сумма, которая была собрана. Но просто сказать цифру — это одно. И это — самое легкое. Мы хотим, чтобы вы не только услышали, но и увидели, как ваша помощь воплощается в реальные вещи. Поэтому анонсировать сумму сейчас не будем. Мы покажем ее на деле. И вы сами сможете это оценить", — подытожила Ирина Федишин.

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