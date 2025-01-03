Ірина Федишин показала, як із сином колядувала у Нью-Йорку — фото

Ірина Федишин із сином. Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Співачка Ірина Федишин разом зі своєю родиною з гастролями перебуває у США. Однак і за кордоном виконавиця не забула про українські традиції та у новорічну ніч заколядувала у Нью-Йорку.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася атмосферними фото.

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Виконавиця поділилася світлиною, на якій позувала поруч зі своїм молодшим сином Олегом у традиційних гунях зі звіздою в руках.

Як розповіла Федишин, вони із сином заколядували в одному з найвідоміших районів Нью-Йорку — на Мангеттені.

"Колядники у Нью-Йорку на Мангеттені. Олежик вже наколядував на ковбасу. З Новим роком, друзі", — написала під фото співачка.

Ірина Федишин з сином Олегом. Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Затримуватися в Нью-Йорку надовго родина не стала, адже попереду на артистку чекають ще концерти. Після колядок на Мангеттені Федишин з чоловіком, продюсером Віталієм Човником, та синами вирушила до Лос-Анджелесу.

Ірина Федишин з чоловіком та синами у Лос-Анджелесі. Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Раніше молодший син Бекхемів показав, як зустрів Новий рік з коханою подалі від батьків.

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