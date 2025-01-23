Продюсер, режисер Герман Нєнов про сюрпризи на Нацвідборі Євробачення-2025

Креативний продюсер Нацвідбору Євробачення-2025, режисер Герман Нєнов. Фото: Instagram/german.nenov

В четвер, 23 січня, пройшла пресконференції та жеребкування Нацвідбору на Євробачення-2025. Під час неї креативний продюсер Нацвідбору від Starlight Production, Герман Нєнов, розкрив подробиці грандіозного шоу, яке пройде 8 лютого.

Відповідна публікація з’явилась в його соцмережах.

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За словами Нєнова, на глядачів та учасників шоу чекає одна з найкрасивіших сцен за всю історію українських Нацвідборів. У центрі зали з’явиться грін-рум, де десять делегацій фіналістів переживатимуть найемоційніші моменти шоу перед глядачами.

"Наш опенінг дійсно стане наймасштабнішим за всю історію українських Національних відборів. Дев’ять суперзірок українського Євробачення виконають знакову для України пісню в незвичному аранжуванні, над яким працював Філіп Коляденко. Також ми підготували для вас п’ять інтервал-актів та несподівану трійку ведучих, які знайомі вам з різних років шоу", — заявив Нєнов.

Креативний продюсер Нацвідбору на Євробачення-2025 зазначив, що у межах шоу організатори хочуть познайомити глядачів із десяткою фіналістів. Все, аби єврофани не лише подивилися їх виступи та проголосували під час відбору, а й підтримали їхню творчість на стрімінгових платформах.

"Цьогорічний відбір — це не просто музичний конкурс, а момент єднання країни. Ми прагнемо показати унікальність української музики й довести, що наша креативна індустрія гідна світової уваги", — підсумував Нєнов.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Молдова відмовилася від участі в конкурсі Євробачення-2025. Також ми розповідали, що букмекери зробили перші ставки на переможця Євробачення-2025, яке пройде у швейцарському Базелі.