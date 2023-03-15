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Захисник Маріуполя задонатив велику суму на проєкт, амбасадоркою якого є Оля Полякова

15 березня 2023 15:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Оля Полякова та Михайло Діанов
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Наприкінці минулого року співачка Оля Полякова стала амбасадоркою благодійного проєкту "Дитинство без війни", який опікується дітьми-сиротами. Він є найбільшим централізованим проєктом дитячої евакуації з України під час повномасштабного вторгнення. Захисник Маріуполя Михайло Діанов підтримав благодійну ініциативу.

Про це Оля Полякова повідомила у своїх соцмережах. 

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Деталі 

Легендарний морпіх Михайло Діанов з особистих грошей, які йому задонатили на лікування, зробив перерахунок на допомогу українським дітям. 400 тисяч гривень підуть на їхню підтримку, а саме на медичне обстеження та лікування. 

Між Олею та Михайлом склалася плідна співпраця в рамках попередніх благодійних проєктів. Захисник України проникся ініціативою та вирішив підтримати Полякову та дітей, якими вона опікується.

"Я дуже вдячний всім, хто зробив донати на моє лікування. В рамках проєкту "Дитинство без війни" вирішив перерахувати 400 тисяч гривень ваших коштів на допомогу та лікування українським дітям у Туреччині, які вимушено залишили країну через війну. Зараз вони далеко від дому, їм складно, вони потребують лікування та нашої підтримки. Ми обов'язково переможемо у цій війні, і всі хлопці та дівчата повернуться додому. Саме ці діти будуватимуть нову Україну, стануть основою світлого майбутнього країни та її успіхів", — прокоментував ініціативу Михайло Діанов. 

"Під прихистком проєкту “Дитинство без війни” за кордоном більшість дітей знаходяться вже майже рік. Аби перевірити їхній стан здоров’я, потрібно кожному зробити чек-ап. У багатьох є хронічні захворювання, проблеми з зубами тощо. Проте страхові компанії, як правило не покривають ту допомогу, яка не є екстреною. Ми давно плідно співпрацюємо з Михайлом в рамках різних благодійних проєктів. І він  не зміг стояти осторонь подальшої долі маленьких українців, тому вирішив підтримати діток, якими я, як амбасадор, опікуюся від осені минулого року. Михайле, щиро дякую тобі за велике добре серце", — написала Полякова.

Благодійний проєкт Childhood Without War ("Дитинство без війни") — найбільший централізований проєкт евакуації дітей з України під час війни. Він забезпечує їх усім необхідним для комфортного проживання.  

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оля Полякова та захисник "Азовсталі" Михайло Діанов відвідали реабілітаційний центр "НЕЗЛАМНІ". Також ми розповідали, що співачки Оля Полякова, Анна Трінчер та репер POSITIFF (Олексій Завгородній) презентували кліп на спільну композицію "Шлях до перемоги".

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