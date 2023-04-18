Федишин выступила перед защитниками под Бахмутом: трогательное видео

Певица Ирина Федишин в Донецкой области. Фото: Instagram/irynafedyshyn

Певица Ирина Федишин, которая потеряла брата на войне, посетила защитников и защитниц под Бахмутом. Артистка решила поехать в Донецкую область, чтобы спеть перед героями ВСУ и поддержать их лично.

Фото и видео из поездки Федишин опубликовала в своих соцсетях.

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36-летняя певица вместе со своим мужем и продюсером, Виталием Човником, посетили восток Украины. По словам певицы, они поехали поддержать военнослужащих, попеть, раздать паски и лично отвезти автомобили.

Певица Ирина Федишин с мужем в Донецкой области. Фото: Instagram/irynafedyshyn

"Концерт для наших защитников. Привезли парням автомобиль, ну и без песен не обошлось. Эти эмоции останутся в сердце навсегда. Гордимся такими сильными, красивыми защитниками. Вы лучшие! Спасибо матерям за таких мужественных ребят", — написала Федишин.

Напомним, ранее мы писали, что защитник Мариуполя задонатил крупную сумму на проект, послом которого является певица Оля Полякова. Также мы рассказывали, что обладатель "Грэмми", американский певец Брэд Пейсли, знаком с Президентом Украины Владимиром Зеленским, спел "Червону руту" в центре Киева.