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Меган Маркл на Играх непокоренных выгуляла наряды на 240 тысяч долларов

16 сентября 2023 19:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Меган Маркл на Играх непокоренных выгуляла наряд на 240 тысяч долларов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Меган Маркл вместе с принцем Гарри отправилась на Игры непокоренных. Там герцогиня поразила яркими образами, стоимость которых около четверти миллиона долларов.

Об этом пишет Daily Mail.

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42-летняя герцогиня Сассекская дважды меняла наряды, сочетая модный кэжуал и элитные наряды с дорогими драгоценностями.

 

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters
Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

Так, она выгуляла кремовый комбинезон от Zara стоимостью 40 фунтов стерлингов и пиджак Celine стоимостью 1350 фунтов стерлингов. Также обулась в модные черные кожаные босоножки Yves Saint Laurent за £595. Дополнила образ сумкой Crossover Bag в Olive Grove от Cesta Collective стоимостью 600 фунтов стерлингов и солнцезащитными очками от Krewe стоимостью 250 фунтов стерлингов.

 

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters
Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

Меган примеряла серьги-обручи Bottega Veneta стоимостью 400 фунтов стерлингов и бриллиантовый кулон со знаком Льва стоимостью 1000 фунтов стерлингов от Brilliant Earth.

Добавив образу еще больше гламура, Мегал надела часы Cartier принцессы Дианы стоимостью 17 800 фунтов стерлингов и добавила ее кольцо Lorraine Schwartz за 62 000 долларов с "бриллиантами, а также кольцо 1972 года за 2800 долларов от Shiffon and Co. стоимостью 5000 фунтов стерлингов.

Позже она переоделась в изящное черное платье во время встречи с делегацией Invictus Games 2025. Меган надела серое меди-платье из шерсти с высоким вырезом и высоким вырезом от Toteme за 390 фунтов стерлингов, которое она объединила с черными кожаными туфлями Dioressence 100' за 500 фунтов стерлингов.

 

Она надела и свои украшения стоимостью 495 фунтов стерлингов от Пиппи Смолли.

 

Позже Меган надела свой третий наряд, выбрав джинсовое платье Carolina Herrera стоимостью 1033 фунта стерлингов, переобув туфли Dior. По этому случаю она добавила колье стоимостью 2062 фунта от ювелирной марки Ariel Gordon.

 

Ранее изысканная Кейт Миддлтон по-особому почтила память Елизаветы II.

Напомним, королевский биограф рассказал, почему Меган Маркл и принц Гарри не вернутся в Великобританию.

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