Пиво и шницель: стало известно, как принц Гарри отпраздновал свой день рождения
Герцог и герцогиня Сассекские отпраздновали 39-й день рождения принца Гарри в немецкой пивной. Пара пробовала лучшее пиво Дюссельдорфа и традиционные блюда.
Об этом пишет Daily Mail.
Принц Гарри весело провел время в пивоварне
Принц Гарри начал праздновать свой 39-й день рождения еще накануне. В одном из ресторанов заказал венский шницель, красную капусту и картофельное пюре. С женой Меган и дюжиной своих помощников он весело проводил время. В конце вечера пара позировала для фотографий с сотрудниками заведения.
"Он был прекрасен и очень весело проводил время. Меган была неотразима", — поделилась сотрудница ресторана.
Пивоварня, где был принц Гарри, расположена в старом городе Дюссельдорфа. Там герцогу Сассекскому подарили торт ко дню рождения.
Принц и его компания заняли два столика. Гарри подали шесть маленьких сортов пива, венский шницель, свиную рульку, колбасу и тарелки жареного картофеля и пюре.
Меган выпила маленький стакан пива.
В отеле помощники принца Гарри спели ему Happy Birthday. Владелец ресторана сказал, что Гарри взял счет и оставил большие чаевые персоналу.
Считается, что Гарри устроил вечеринку вначале, поскольку будет занят во время Игр непобежденных.
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