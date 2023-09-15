Пиво и шницель: стало известно, как принц Гарри отпраздновал свой день рождения

Принц Гарри. Фото: Reuters

Герцог и герцогиня Сассекские отпраздновали 39-й день рождения принца Гарри в немецкой пивной. Пара пробовала лучшее пиво Дюссельдорфа и традиционные блюда.

Об этом пишет Daily Mail.

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Принц Гарри весело провел время в пивоварне

Принц Гарри начал праздновать свой 39-й день рождения еще накануне. В одном из ресторанов заказал венский шницель, красную капусту и картофельное пюре. С женой Меган и дюжиной своих помощников он весело проводил время. В конце вечера пара позировала для фотографий с сотрудниками заведения.

Принц Гарри с женой и работниками пивоварни. Фото: dailymail.co.uk/

"Он был прекрасен и очень весело проводил время. Меган была неотразима", — поделилась сотрудница ресторана.

Пивоварня, где был принц Гарри, расположена в старом городе Дюссельдорфа. Там герцогу Сассекскому подарили торт ко дню рождения.

Принц и его компания заняли два столика. Гарри подали шесть маленьких сортов пива, венский шницель, свиную рульку, колбасу и тарелки жареного картофеля и пюре.

Меган выпила маленький стакан пива.

В отеле помощники принца Гарри спели ему Happy Birthday. Владелец ресторана сказал, что Гарри взял счет и оставил большие чаевые персоналу.

Считается, что Гарри устроил вечеринку вначале, поскольку будет занят во время Игр непобежденных.

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