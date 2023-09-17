Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Феерическое завершение Игр непокоренных: трогательная речь Гарри и шикарное выступление Риты Оры arrow

Феерическое завершение Игр непокоренных: трогательная речь Гарри и шикарное выступление Риты Оры

17 сентября 2023 17:00
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Феерическое завершение Игр непокоренных: трогательная речь Гарри и шикарное выступление Риты Оры
Принц Гарри на Играх непокоренных. Фото Daily Mail
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

В немецком Дюссельдорфе официально завершились Игры непокоренных (Invictus games) 2023, это международные спортивные соревнования среди ветеранов войны, потерявших концовки или раненые на поле боя. Основатель соревнований - герцог Сассекский принц Гарри, который и выступил с эмоциональной заключительной речью.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters .

Читайте также:

 

Речь принца

Принц Гарри как основатель мероприятия выступил с заключительной речью и поздравил победителей соревнований. Было видно, как герцог Сассекский нервничал во время выступления: часто делал паузы, не мог стоять на одном месте. Однако речь получилась очень трогательной и довела до слез не только участников Игр, но и жену принца — Меган Маркл, которая очарованно смотрела на мужа из зрительного зала.

 

"Эта неделя гораздо больше, чем просто спортивное мероприятие. Это платформа для положительных изменений. Я уверен, вы все физически устали. Но я также надеюсь, что вы стали ментально сильнее, чем когда приехали сюда". – сказал принц Гарри со сцены.

 

В Играх непокоренных в этом году принимала участие и украинская команда, состоящая из 25 ветеранов. Спортсмены завоевали 34 медали: 12 золотых, 14 серебряных и восемь бронзовых, что стало рекордом для Украины за 6 лет участия в конкурсе.

Рита Ора на сцене

Мероприятие завершило невероятное выступление Риты Оры. 32-летняя английская певица исполнила свои самые известные хиты для ветеранов из 22-х стран мира, а также для Гарри и Меган, которые остались на концерт.

 

Рита Ора
Рита Ора на Играх непокоренных. Фото Daily Mail

 

Напомним, за время Игр непокоренных Меган Маркл выгуляла наряд за 240 тысяч долларов. На прошлой неделе принц Гарри также праздновал свой День рождения, но его брат принц Уильям и Кейт Миддлтон не поздравили его с праздником.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

"Наша справа": деньги на дождевые канализации выделяют, а Киев продолжает затапливать

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз