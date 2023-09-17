Феерическое завершение Игр непокоренных: трогательная речь Гарри и шикарное выступление Риты Оры

Принц Гарри на Играх непокоренных. Фото Daily Mail

В немецком Дюссельдорфе официально завершились Игры непокоренных (Invictus games) 2023, это международные спортивные соревнования среди ветеранов войны, потерявших концовки или раненые на поле боя. Основатель соревнований - герцог Сассекский принц Гарри, который и выступил с эмоциональной заключительной речью.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters .

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Речь принца

Принц Гарри как основатель мероприятия выступил с заключительной речью и поздравил победителей соревнований. Было видно, как герцог Сассекский нервничал во время выступления: часто делал паузы, не мог стоять на одном месте. Однако речь получилась очень трогательной и довела до слез не только участников Игр, но и жену принца — Меган Маркл, которая очарованно смотрела на мужа из зрительного зала.

"Эта неделя гораздо больше, чем просто спортивное мероприятие. Это платформа для положительных изменений. Я уверен, вы все физически устали. Но я также надеюсь, что вы стали ментально сильнее, чем когда приехали сюда". – сказал принц Гарри со сцены.

В Играх непокоренных в этом году принимала участие и украинская команда, состоящая из 25 ветеранов. Спортсмены завоевали 34 медали: 12 золотых, 14 серебряных и восемь бронзовых, что стало рекордом для Украины за 6 лет участия в конкурсе.

Рита Ора на сцене

Мероприятие завершило невероятное выступление Риты Оры. 32-летняя английская певица исполнила свои самые известные хиты для ветеранов из 22-х стран мира, а также для Гарри и Меган, которые остались на концерт.

Рита Ора на Играх непокоренных. Фото Daily Mail

Напомним, за время Игр непокоренных Меган Маркл выгуляла наряд за 240 тысяч долларов. На прошлой неделе принц Гарри также праздновал свой День рождения, но его брат принц Уильям и Кейт Миддлтон не поздравили его с праздником.