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Глядачі шоу "Дорослі дівчата" задонатили 250 тис. грн для евакуйованих дітей-сиріт

14 червня 2023 13:27
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
«Дорослі дівчата» задонатили 250 тис. грн. для дітей-сиріт в евакуації
Співачка Оля Полякова з дітьми. Фото: facebook.com/polyakovamusic
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Після звернення Олі Полякової у шоу "Дорослі дівчата" глядачі перерахували чверть мільйона гривень на допомогу дітям проєкту "Дитинство без війни". Кошти підуть на забезпечення проживання впродовж двох тижнів українських дітей-сиріт, яких нещодавно евакуювали до Туреччини.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент проекту.

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За кілька днів після ефіру шоу "Комплекси, що заважають жити. Дорослі дівчата. Маша Єфросиніна і Оля Полякова" на рахунок проєкту "Дитинство без війни", який реалізує Rush Foundation, було зараховано 250 тис. гривень.

Раніше до Туреччини було евакуйовано ще 30 дітей з Ірпеня та Кривого Рогу. Ці гроші будуть витрачені на забезпечення їх перших двох тижнів життя у безпеці.  

Під час шоу амбасадорка проєкту Оля Полякова звернулася до українців з емоційною промовою стосовно необхідності підтримувати дітей-сиріт.

"Сьогодні українці щиросердно донатять на ЗСУ, на дрони, на допомогу лікарням. Але про дітей чомусь всі забули. Особливо про дітей-сиріт. Я опікуюсь проєктом "Дитинство без війни" вже майже рік, і бачу, як мало усіх бентежить доля маленьких українців. А вони наше майбутнє. Ми вивезли дітей з гарячих точок у безпеку, у Туреччину. Кожен місяць проживання в Туреччини — це значні витрати. Для дітей орендують готелі, їх годують, навчають, лікують. Це дуже дорого і важливо. Тож прошу підтримати цих дітей", — сказала в ефірі Оля Полякова.

 

На сьогодні, вартість забезпечення проживання однієї дитини протягом місяця в Туреччини становить 458 євро (близько 18 500 гривень). 

Rush Foundation провів найбільшу евакуацію дітей-сиріт з часів Другої світової війни з України до Туреччини. Було врятовано 1700 дітей та дорослих, які їх супроводжували.

Нагадаємо, нещодавно у заміському клубі NAVY відбувся перший концерт після початку повномасштабного вторгнення. Патріотичний Open Air пройшов за участі TAYANNA, Cheev, Anton Velboi та Олі Полякової.

Раніше співачка Оля Полякова відіграла в столиці два концерти "Все буде добре. На біс". Увесь прибуток артистка спрямувала на благодійність.

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