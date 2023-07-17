Фестиваль Atlas с партнерами собрали два с половиной миллиона гривен на благотворительность

Певец MÉLOVIN выступил на событии под названием "Лучший выходной". Фото: Менеджмент инициативы

На днях в центре Киева состоялось благотворительное мероприятие, организованное фестивалем Atlas и торгово-развлекательным центром Gulliver. Миллионы гривен, которые собрали организаторы, будут направлены на спасение человеческих жизней.

Об этом сообщил Новини.LIVE менеджмент инициативы.

Читайте также:

Лучший выходной

Благодаря акции под названием "Лучших выходной" удалось собрать более 2,5 миллиона гривен, которые будут направлены в благотворительный фонд "Твоя опора" для приобретения оборудования для Киевской городской клинической больницы.

Для организаторов Atlas мероприятие стало первым офлайн-событием с начала полномасштабной войны и прошло в новом формате. Все активности происходили на двух локациях: в фан-зоне на Спортивной площади и на террасе ТРЦ Gulliver.

Событие под названием "Лучший выходной". Фото: Менеджмент инициативы

Фан-зона, вход на которую был свободен для всех, открылась в 15:00. Здесь работали фудкорт, лаунж-зона, активности от партнеров. На сцене Спортивной площади выступили певица Lida Lee, группы BAH.ROMA, Tember Blanche и CHEEV. За хорошее чувство юмора на фестивале отвечали резиденты "Подпольного стендапа": Вася Байдак, Праздник Загайкевич и Дмитрий Билоус. После уличного концерта начался open-air показ фильма "Лучший выходной" на самом большом фасадном экране Европы.

Благотворительный аукцион с флагом от Залужного

Финальным этапом 15 июля стал закрытый концерт на террасе 5-го этажа ТРЦ Gulliver. Приглашение сюда можно было получить, приобретя благотворительный билет на Фестиваль Atlas после победы стоимостью 1000 гривен, 100% от продажи которого, включая сервисный сбор, перечислили в благотворительный фонд "Твоя опора".

Певец MÉLOVIN выступил на событии под названием "Лучший выходной". Фото: Менеджмент инициативы

Певец Артем Пивоваров выступил на событии под названием "Лучший выходной". Фото: Менеджмент инициативы

"Благодаря всем активностям, нам удалось собрать более 2,5 млн гривен. Во время концерта мы провели благотворительный аукцион, в котором разыгрывали: тубусы от CAESAR и гильзы от снарядов, которые были подписаны всеми артистами и резидентами "Подпольного стендапа", модель самолета МИГ-29 с подписью пилота "призрака" Karaya и его шеврон, а также флаг, подписанный главнокомандующим Вооруженными Силами Украины — Валерием Залужным", — рассказал Дмитрий Сидоренко, генеральный директор и основатель фестиваля Atlas.

На сцене с панорамным видом в сердце столицы выступили электронный дуэт PROBASS ∆ HARDI, создатели трека "Доброго вечора, ми з України", топ-исполнители MÉLOVIN, который презентовал новую песню "Don't need your love", и Артем Пивоваров.

Напомним, после обращения Оли Поляковой в шоу "Взрослые девочки" зрители перечислили четверть миллиона гривен в помощь детям проекта "Детство без войны". Средства пойдут на обеспечение проживания в течение двух недель украинских детей-сирот, недавно эвакуированных в Турцию.

Ранее певица Оля Полякова отыграла в столице два концерта "Все будет хорошо. На бис". Всю прибыль артистка направила на благотворительность.