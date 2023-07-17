Фестиваль Atlas с партнерами собрали два с половиной миллиона гривен на благотворительность
На днях в центре Киева состоялось благотворительное мероприятие, организованное фестивалем Atlas и торгово-развлекательным центром Gulliver. Миллионы гривен, которые собрали организаторы, будут направлены на спасение человеческих жизней.
Об этом сообщил Новини.LIVE менеджмент инициативы.
Лучший выходной
Благодаря акции под названием "Лучших выходной" удалось собрать более 2,5 миллиона гривен, которые будут направлены в благотворительный фонд "Твоя опора" для приобретения оборудования для Киевской городской клинической больницы.
Для организаторов Atlas мероприятие стало первым офлайн-событием с начала полномасштабной войны и прошло в новом формате. Все активности происходили на двух локациях: в фан-зоне на Спортивной площади и на террасе ТРЦ Gulliver.
Фан-зона, вход на которую был свободен для всех, открылась в 15:00. Здесь работали фудкорт, лаунж-зона, активности от партнеров. На сцене Спортивной площади выступили певица Lida Lee, группы BAH.ROMA, Tember Blanche и CHEEV. За хорошее чувство юмора на фестивале отвечали резиденты "Подпольного стендапа": Вася Байдак, Праздник Загайкевич и Дмитрий Билоус. После уличного концерта начался open-air показ фильма "Лучший выходной" на самом большом фасадном экране Европы.
Благотворительный аукцион с флагом от Залужного
Финальным этапом 15 июля стал закрытый концерт на террасе 5-го этажа ТРЦ Gulliver. Приглашение сюда можно было получить, приобретя благотворительный билет на Фестиваль Atlas после победы стоимостью 1000 гривен, 100% от продажи которого, включая сервисный сбор, перечислили в благотворительный фонд "Твоя опора".
"Благодаря всем активностям, нам удалось собрать более 2,5 млн гривен. Во время концерта мы провели благотворительный аукцион, в котором разыгрывали: тубусы от CAESAR и гильзы от снарядов, которые были подписаны всеми артистами и резидентами "Подпольного стендапа", модель самолета МИГ-29 с подписью пилота "призрака" Karaya и его шеврон, а также флаг, подписанный главнокомандующим Вооруженными Силами Украины — Валерием Залужным", — рассказал Дмитрий Сидоренко, генеральный директор и основатель фестиваля Atlas.
На сцене с панорамным видом в сердце столицы выступили электронный дуэт PROBASS ∆ HARDI, создатели трека "Доброго вечора, ми з України", топ-исполнители MÉLOVIN, который презентовал новую песню "Don't need your love", и Артем Пивоваров.
Напомним, после обращения Оли Поляковой в шоу "Взрослые девочки" зрители перечислили четверть миллиона гривен в помощь детям проекта "Детство без войны". Средства пойдут на обеспечение проживания в течение двух недель украинских детей-сирот, недавно эвакуированных в Турцию.
Ранее певица Оля Полякова отыграла в столице два концерта "Все будет хорошо. На бис". Всю прибыль артистка направила на благотворительность.