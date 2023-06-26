Фестиваль з "мовчуном" Меладзе у Молдові: Барських та Лобода відреагували

Співак Валерій Меладзе. Фото: Google

Наприкінці літа у Кишиневі (Молдова) пройде масштабний музичний фестиваль. В лайнапі, окрім Макса Барських та Світлани Лободи, є російський співак грузинського походження Валерій Меладзе. Він декілька разів був в епіцентрі скандалів через свою мовчазну позицію стосовно війни в Україні. Українські артисти відреагували на його участь у фестивалі у Кишиневі.

Про це повідомляє музичний портал "МУЗВАР".

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Позиція Барських та Лободи

Макс Барських заявив, що заспіває у Кишиневі лише після того, як організатори замінять Валерія Меладзе на іншого закордонного артиста.

"Друзі, 1 червня представник моєї команди повідомив організаторам фестивалю про мій намір скасувати виступ через участь у лайнапі Валерія Меладзе, який не визначився в позиції щодо України. Нас запевнили, що виступ Валерія Меладзе не відбудеться, про що буде оголошено одразу після підписання контракту із закордонним артистом, який його замінить. Упродовж найближчого часу організатори фестивалю оголосять імʼя нового артиста, після чого я зможу остаточно підтвердити свою участь у заході", — заявив Макс Барських.

Афіша музичного фестивалю в Молдові. Фото: МУЗВАР

Менеджмент Світлани Лободи також прокоментував свою участь у музичному фестивалі в сусідній країні.

"Світлана Лобода не виступає на одній сцені з російськими артистами. Наша позиція єдина та категорична", — прокоментувала пресслужба співачки порталу "МУЗВАР".

Нагадаємо, раніше ми писали, що активістка з Харкова прокоментувала скандальну ситуацію зі співачкою Світланою Лободою. Також ми розповідали, що питання українського журналіста розлютило Валерія Меладзе в Куршевелі (Франція), де він відпочивав з путіністами.