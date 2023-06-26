Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Фестиваль з "мовчуном" Меладзе у Молдові: Барських та Лобода відреагували arrow

Фестиваль з "мовчуном" Меладзе у Молдові: Барських та Лобода відреагували

26 червня 2023 09:47
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Фестиваль з "мовчуном" Меладзе у Молдові: Барських та Лобода відреагували
Співак Валерій Меладзе. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Наприкінці літа у Кишиневі (Молдова) пройде масштабний музичний фестиваль. В лайнапі, окрім Макса Барських та Світлани Лободи, є російський співак грузинського походження Валерій Меладзе. Він декілька разів був в епіцентрі скандалів через свою мовчазну позицію стосовно війни в Україні. Українські артисти відреагували на його участь у фестивалі у Кишиневі. 

Про це повідомляє музичний портал "МУЗВАР".

Читайте також:

Позиція Барських та Лободи

Макс Барських заявив, що заспіває у Кишиневі лише після того, як організатори замінять Валерія Меладзе на іншого закордонного артиста. 

"Друзі, 1 червня представник моєї команди повідомив організаторам фестивалю про мій намір скасувати виступ через участь у лайнапі Валерія Меладзе, який не визначився в позиції щодо України. Нас запевнили, що виступ Валерія Меладзе не відбудеться, про що буде оголошено одразу після підписання контракту із закордонним артистом, який його замінить. Упродовж найближчого часу організатори фестивалю оголосять імʼя нового артиста, після чого я зможу остаточно підтвердити свою участь у заході", — заявив Макс Барських.

Афіша музичного фестивалю в Молдові. Фото: МУЗВАР

Менеджмент Світлани Лободи також прокоментував свою участь у музичному фестивалі в сусідній країні. 

"Світлана Лобода не виступає на одній сцені з російськими артистами. Наша позиція єдина та категорична", — прокоментувала пресслужба співачки порталу "МУЗВАР".

Нагадаємо, раніше ми писали, що активістка з Харкова прокоментувала скандальну ситуацію зі співачкою Світланою Лободою. Також ми розповідали, що питання українського журналіста розлютило Валерія Меладзе в Куршевелі (Франція), де він відпочивав з путіністами.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

None

Ядерний вибух: покрокова інструкція, що робити

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB