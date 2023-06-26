Фестиваль с "молчуном" Меладзе в Молдове: Барских и Лобода отреагировали

Певец Валерий Меладзе. Фото: Google

В конце лета в Кишиневе (Молдова) пройдет масштабный музыкальный фестиваль. В лайн-апе, кроме Макса Барских и Светланы Лободы, есть российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе. Он несколько раз был в эпицентре скандалов из-за своей молчаливой позиции относительно войны в Украине. Украинские артисты отреагировали на его участие в фестивале в Кишиневе.

Об этом сообщает музыкальный портал "МУЗВАР".

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Макс Барских заявил, что споет в Кишиневе только после того, как организаторы заменят Валерия Меладзе на другого зарубежного артиста.

"Друзья, 1 июня представитель моей команды сообщил организаторам фестиваля о моем намерении отменить выступление из-за участия в лайн-апе Валерия Меладзе, который не определился в позиции относительно Украины. Нас заверили, что выступление Валерия Меладзе не состоится, о чем будет объявлено сразу после подписания контракта с зарубежным артистом, который его заменит. В ближайшее время организаторы фестиваля объявят имя нового артиста, после чего я смогу окончательно подтвердить свое участие в мероприятии", — заявил Макс Барских.

Афиша музыкального фестиваля в Молдове. Фото: МУЗВАР

Менеджмент Светланы Лободы также прокомментировал свое участие в музыкальном фестивале в соседней стране.

"Светлана Лобода не выступает на одной сцене с российскими артистами. Наша позиция единая и категоричная", — прокомментировала пресс-служба певицы порталу "МУЗВАР".

Напомним, ранее мы писали, что активистка из Харькова прокомментировала скандальную ситуацию с певицей Светланой Лободой. Также мы рассказывали, что вопрос украинского журналиста разозлил Валерия Меладзе в Куршевеле (Франция), где он отдыхал с путинистами.