Фильм "Барби" собрал более 110 миллионов в украинском прокате: подробности

Марго Робби в роли Барби. Фото: IMDb

Фильм "Барби" уже собрал в украинском прокате более 110 млн. грн. Он стал самой удачной лентой Warner Bros. Pictures в Украине.

Об этом сообщила кинодистрибьюторская компания Kinomania, пишет Forbes.

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С 20 июля в кинотеатрах Украины "Барби" собрала 110,2 млн. грн. Прокат продолжается до сих пор. При этом, по данным Box Office Mojo, кассовые сборы фильма в мире уже достигли 1,2 млрд долларов.

Собрание в Украине позволило "Барби" обогнать предыдущего рекордсмена Warner Bros. Pictures в Украине — фильм "Аквамен", финальные кассовые сборы в Украине достигли 108,7 млн грн.

Напомним, ранее мы писали, какой фильм о супергероях может стать худшим по кассовым сборам в DC Studios. Также мы рассказывали, что создатели фильма Барби вызвали ажиотаж и дефицит на один из товаров.