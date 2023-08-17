Возвращение Джеки Чана, новинка от вселенной DC и австралийские фильмы: кинопремьеры недели

Кадр из фильма "Миссия на двоих". Фото: Google

На этой неделе в украинском кинопрокате выходят шесть новых фильмов. Среди них, в частности, приключенческий боевик "Синий Жук" и комедия для взрослых "Лохматые перцы".

Новини.LIVE расскажет интересные факты о киноновинках.

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Синий Жук (США)

Фантастический приключенческий боевик стал 14-м фильмом в расширенной киновселенной DC. Работа началась в 2018 году. Персонаж впервые появился на страницах комиксов в 1939-м. В общем, Синим Жуком в разное время становились разные люди. Хайме Раес — это третий носитель суперсилы героя. Его первое появление в комиксах произошло в 2006 году.

По сюжету он жил в Эль-Пасо (штат Техас, США). Чтобы вдохновиться атмосферой города, оператор фильма Павел Погожельский специально жил там некоторое время.

Миссия на двоих (США, Китай)

Новый фильм с Джеки Чаном в главной роли полностью снимался в Китае. В ноябре 2018 года было объявлено, что все сцены уже сняты. Вскоре должна была состояться премьера, однако фильм был отложен на многие годы. Оригинальная версия имеет два варианта озвучки — на английском и китайском. Общий бюджет фильма составил 80 млн долларов.

По сюжету, неподалеку от Багдада есть дорога, которую называют "шоссе смерти". Для сопровождения по ней группы гражданских лиц был нанят бывший спецназовец Ло Фена. Здесь он встретился с Крисом. Очень скоро оба поняли, что преступники использовали последнего.

Лохматые перцы (США)

Комедийный приключенческий фильм режиссера Джоша Гринбаума снят по сценарию Дэна Перро ("Американский вандал"). Несмотря на детскую и семейную тематику, ленте присвоен рейтинг R. Шутки, которыми наполнена комедия, рассчитаны исключительно на взрослую аудиторию.

По сюжету пьяница Дук долго пытался избавиться от своего пса Реджи и наконец ему это удалось. Собака оказывается одна посреди большого города. Навыков выживания в мегаполисе Реджи совсем нет, поэтому хорошо, что ему встретились другие бездомные. Баг, Мэгги и Хантер составили ему компанию в скитаниях и познакомили с простыми радостями бездомных животных. Осознав, что Дук никогда его не любил, Реджи решает отомстить своему бывшему хозяину.

К дубляжу этой отрывной истории присоединились украинские актеры Григорий Бакланов и Тарас Цымбалюк, известные по ролям Лаврина и Карпа Кайдаша в популярном телесериале "Поймать Кайдаша".

Говори ко мне (Австралия)

Авторы сценария и режиссеры фильма ужасов — братья близнецы Дэнни и Майкл Филиппу. Для них это дебют на большом экране. Сейчас им 30 лет, а первые свои видео они начали снимать в 11. Канал братьев на YouTube насчитывает около 7 млн подписчиков. В основном на нем комедийные короткометражки.

По сюжету прошло два года с тех пор, как мама Мии совершила самоубийство. Девушка почти не общается с отцом. Гораздо интереснее ей проводить время с подругой Джейд и его братом Райли. Вместе они попадают на вечеринку, где главным развлечением стало общение с потусторонними силами. У подростков есть забальзамированная рука экстрасенса. Тот, кто пожимает эту руку, сразу начинает видеть духов и общаться с ними.

Другие премьеры

Раньше мы писали, какие фильмы вышли в украинский прокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, что Netflix отложил съемки четвертого сезона "Ведьмака".