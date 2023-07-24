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Фильм о Барби установил исторический рекорд

24 июля 2023 13:09
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Фильм о Барби установил исторический рекорд
Марго Робби сыграла главную роль в ленте о Барби. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Режиссер Грета Гервиг побила рекорд среди режиссеров-женщин. Ее фильм о кукле Барби собрал невероятную кассу.

Об этом пишет hollywoodreporter.com.

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Самая дорогая "Барби"

Фильм о Барби собрал примерно 155 миллионов долларов в прокате в Северной Америке в течение выходных 21-23 июля, историческая сумма, которая легко превосходит 103,3 долларов США премьеры "Чудо-женщины" Пэтти Дженкинс. В 2019 году "Капитан Марвел" дебютировал со 153 миллионами долларов. Сорежиссерами фильма стали Анна Боден и Райан Флэк.

Барби стала лучшим дебютом года на сегодняшний день, а также одним из лучших дебютов со времен пандемии, и в эти выходные она превзошла "Опенгеймера" Кристофера Нолана.

Женщины всех возрастов и девушки составляли почти 70 процентов аудитории, согласно опросам.

 

Это третий полнометражный фильм Гервиг после ее фильма 2017 года "Леди Птичка", который стал ее полнометражным дебютом и получил пять номинаций на "Оскар", включая лучшую режиссуру и лучший полнометражный фильм. Картина собрала 80 миллионов долларов в мировом прокате, что является звездным показателем для инди-фильма. Следующей режиссерской работой Гервиг стала адаптация фильма "Маленькие женщины" от Sony в 2019 году, который во время рождественских праздников собрал в стране 16,8 миллиона долларов, а во всем мире заработал 218,8 миллиона долларов. "Маленькие женщины" также принесла Гервиг номинацию на "Оскар" за лучший адаптированный сценарий.

Ранее разгорелся громкий скандал вокруг сериала "СМТ Ингулец", на создание которого выделили из госбюджета 33 миллиона гривен. Ведущая Леся Никитюк отреагировала на историю в образе куклы Барби.

Напомним, недавно в мировой прокат вышла картина о кукле "Барби". Мода на барбикор заполонила мир, и приложение "Дія" тоже не устояло.

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