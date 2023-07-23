Шкільний вчитель вразив колекцією Барбі за 20 тисяч доларів

Лялька Барбі з колекції Меттью Кейта. Фото: Reuters

Шкільний вчитель Меттью Кейт купив своїх перших ляльок Барбі в 1970 роках на свої гроші, приховуючи їх від батьків, боячись, що вони скажуть, що іграшки недостатньо чоловічі. Сьогодні книжкові полиці у його будинку в Лос-Анджелесі заповнені колекцією Барбі вартістю близько 20 000 доларів.

Про це пише usnews.com.

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Ляльки Барбі вчителя середньої школи Меттью Кейта, мають власний в Instagram "DollsOnTheBrain", де понад 70 000 підписників, близько 15 000 з яких набралися за останні кілька тижнів.

Колекціонер Меттью Кейт. Фото: Reuters

Ляльки Барбі з колекції Меттью Кейта. Фото: Reuters

Ляльки Барбі з колекції Меттью Кейта. Фото: Reuters

Ляльки Барбі з колекції Меттью Кейта. Фото: Reuters

Ляльки Барбі з колекції Меттью Кейта. Фото: Reuters

Ляльки Барбі з колекції Меттью Кейта. Фото: Reuters

Ляльки Барбі з колекції Меттью Кейта. Фото: Reuters

Ляльки Барбі з колекції Меттью Кейта. Фото: Reuters

Ляльки Барбі з колекції Меттью Кейта. Фото: Reuters

Ляльки Барбі з колекції Меттью Кейта. Фото: Reuters

Те, що раніше було таємничим хобі, останнім часом стало набагато популярнішим завдяки рекламній кампанії та очікуванню глядачів навколо фільму "Барбі". У комісійних магазинах вінтажні ляльки Барбі стали цінною знахідкою, ціни на ринку колекційних предметів різко зросли, а оцінювачі антикваріату завалені дзвінками нових колекціонерів.

Очікується, що фільм "Барбі", який вийшов на екрани в п'ятницю, збере 100 мільйонів доларів у кінотеатрах США на прем'єрних вихідних. Роздрібні торговці в усьому світі також сподіваються отримати прибуток від ажіотажу, пропонуючи тематичні пропозиції Барбі від готельних номерів до зубних щіток і одягу.

Колекційні ляльки зазвичай коштують близько 100 доларів, тоді як неколекційні ляльки зазвичай варіюються від 10 до 30 доларів. Так званий "Святий Грааль" Барбі, перша модель, випущена в 1959 році, продається за тисячі доларів.

Раніше розгорівся гучний скандал навколо серіалу "СМТ Інгулець", на створення якого виділили з держбюджету 33 мільйони гривень. Ведуча Леся Нікітюк відреагувала на історію в образі ляльки Барбі.

Нагадаємо, нещодавно у світовий прокат вийшла картина про ляльку "Барбі". Мода на барбікор заполонила світ, і додаток "Дія" теж не встояв.