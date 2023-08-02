Фільм про відважних українок номінували на премію "Еммі"

Щорічна премія "Еммі". Фото: instagram.com/iemmys/

Картина про відважних українських жінок під час війни "Україна: Материнська війна" (Ukraine: A Mother's War) номінована на престижну телепремію "Еммі". Фільм змагатиметься в галузі новин та документалістики (News and Documentary Emmy Award).

Про це повідомляє "Дивогляд" із посиланням на сайт премії.

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Журналістка NBC документувала злочини росіян

Документальна стрічка "Україна: Материнська війна" номінована у категорії "Найкращий новинний спешл". Сюжет годинної картини присвячений п'ятьом українським жінкам, які борються за виживання під час війни.

Кореспондентка NBC News Моллі Хантер під час подорожей Україною документувала воєнні злочини росіян. Церемонію вручення премії "Еммі" проведуть вже 27 вересня цього року. "Еммі" у категорії новин та документального кіно вручатимуть уже 44-й раз в історії.

Нагадаємо, вперше за 20 років перенесли церемонію премії "Еммі".

Раніше ОМКФ представив програму спеціальних показів "Хроніки війни".