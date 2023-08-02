Фильм об отважных украинках номинировали на премию "Эмми"

Ежегодная премия "Эмми". Фото: instagram.com/iemmys/

Картина об отважных украинских женщинах во время войны "Украина: Материнская война" (Ukraine: A Mother's War) номинирована на престижную телепремию "Эмми". Фильм будет соревноваться в области новостей и документалистики (News and Documentary Emmy Award).

Об этом сообщает "Дивогляд" со ссылкой на сайт премии.

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Журналистка NBC документировала преступления россиян

Документальная лента "Украина: Материнская война" номинирована в категории "Лучший новостной спешл". Сюжет часовой картины посвящен пяти украинским женщинам, которые борются за выживание во время войны.

Корреспондентка NBC News Молли Хантер во время путешествий по Украине документировала военные преступления россиян. Церемонию вручения премии "Эмми" проведут уже 27 сентября этого года. "Эмми" в категории новостей и документального кино будут вручать уже 44-й раз в истории.

Напомним, впервые за 20 лет перенесли церемонию премии "Эмми" .

Ранее ОМКФ представил программу специальных показов "Хроники войны".