Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Фильм об отважных украинках номинировали на премию "Эмми" arrow

Фильм об отважных украинках номинировали на премию "Эмми"

2 августа 2023 14:22
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Фильм об отважных украинках номинировали на премию "Эмми"
Ежегодная премия "Эмми". Фото: instagram.com/iemmys/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Картина об отважных украинских женщинах во время войны "Украина: Материнская война" (Ukraine: A Mother's War) номинирована на престижную телепремию "Эмми". Фильм будет соревноваться в области новостей и документалистики (News and Documentary Emmy Award).

Об этом сообщает "Дивогляд" со ссылкой на сайт премии.

Читайте также:

Журналистка NBC документировала преступления россиян

Документальная лента "Украина: Материнская война" номинирована в категории "Лучший новостной спешл". Сюжет часовой картины посвящен пяти украинским женщинам, которые борются за выживание во время войны.

Корреспондентка NBC News Молли Хантер во время путешествий по Украине документировала военные преступления россиян. Церемонию вручения премии "Эмми" проведут уже 27 сентября этого года. "Эмми" в категории новостей и документального кино будут вручать уже 44-й раз в истории.

 

Напомним, впервые за 20 лет перенесли церемонию премии "Эмми" .

Ранее ОМКФ представил программу специальных показов "Хроники войны".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

Мост Метро: почему сообщение красной ветки придется закрыть и как киевские власти могут это решить

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз