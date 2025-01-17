Фильм Камень, бумага, ножницы с Александром Рудинским номинирован на BAFTA

Фильм о войне в Украине номинировали на престижную кинонаграду
Британская академия телевидения и киноискусства (BAFTA) объявила номинантов на нынешнюю премию. Среди претендентов на награду оказался короткометражный фильм Франца Бума "Камень, бумага, ножницы" с актером Александром Рудинским в главной роли.
Список номинантов объявили на официальном сайте BAFTA.
Фильм "Камень, бумага, ножницы" номинирован на BAFTA
15 января академия объявила всех участников нынешнего шортлиста. Лента о войне в Украине попала в перечень в номинации "Лучший британский короткометражный фильм".
А номинантами в номинации "Британский короткометражный фильм" стали…— BAFTA (@BAFTA) 15 января 2025
ЦВЕТЫ стоят молчаливо, в ожидании
МАРИОН
МИЛК
камень, бумага, ножницы
STOMACH BUG#EEBAFTAs pic.twitter.com/sfv5hUFl1j
Фильм основан на реальных событиях, которые произошли во время полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. По сюжету, 18-летний Иван оказывается перед сложными выборами. Его отец, хирург, с начала войны непрерывно спасает жизни раненых. Когда российские оккупанты узнают об их убежище, Иван берет в руки оружие, чтобы защитить свою семью и тех, кто нуждается в помощи.
Главную роль в ленте исполнил украинский актер Александр Рудинский. Звезда сериала "Первые ласточки" рассказал о создании фильма и высказался о номинации на престижную кинопремию в своем Instagram.
"История, которая произошла в реальной жизни. К сожалению. История, которая произошла с молодым парнем Иваном в начале полномасштабного вторжения. История, после которой он пошел добровольно служить. Потом уехал на учебу в Англию и случайным образом познакомился с молодым режиссером Францем, которому на момент съемок было 23. Теперь это фильм, который номинирован на Бафту. Благодаря которому, эта история в памяти навсегда", - написал Александр.
Напомним, ранее Александр Рудинский рассказал, как получил роль в сериале Джорджа Клуни.
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