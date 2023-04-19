Фільм режисера Лукіча з братами з гурту "Курган і Agregat" очолив український бокс-офіс
Минулого тижня в столиці відбулась зіркова прем’єра фільму режисера Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург", в якому головні ролі зіграли Аміл та Раміл Насірови з гурту "Курган і Agregat".
На Facebook сторінці стрічки творці відзвітували, скільки гривень зібрали за перший тиждень кінопрокату.
Касові збори нового фільму
Стрічка Антоніо Лукіча зібрала 5.59 млн гривень за перший вікенд прокату (включаючи понеділок). Її переглянуло понад 36 тисяч глядачів. Фільм продюсерів Володимира Яценка і Анни Яценко, став номером один за результатами кінопрокатного вікенду та показав другий найкращий старт серед українських проєктів з часу початку повномасштабного вторгнення.
Головні ролі у стрічці "Люксембург, Люксембург" зіграли учасники реп-гурту "Курган і Agregat" — брати Раміл та Аміл Насірови. Їхні герої намагаються дати раду своєму життю, поки в ньому не з’являється давно зниклий батько. Зйомки стрічки відбувались 2021 року у Лубнах Полтавської області, Києві та Люксембурзі.
"Люксембург, Люксембург" — другий повнометражний фільм режисера Антоніо Лукіча, добре відомого глядачам за комедією "Мої думки тихі". Стрічка брала участь у конкурсі "Горизонти" на 79-му Венеційському міжнародному кінофестивалі. "Люксембург, Люксембург" створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно.
Нагадаємо, раніше ми писали, що мультфільм про Супер Маріо став найкасовішою адаптацією відеоігри в історії. Також ми розповідали, що телеведучий Дмитро Комаров презентував дубляж докфільму про війну "Рік" чотирма мовами.