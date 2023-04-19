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Фільм режисера Лукіча з братами з гурту "Курган і Agregat" очолив український бокс-офіс

19 квітня 2023 10:54
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Фільм режисера Лукіча з братами з гурту "Курган і Agregat" очолив український бокс-офіс
Кадр з фільму "Люксембург, Люксембург". Фото: Kinomania
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Минулого тижня в столиці відбулась зіркова прем’єра фільму режисера Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург", в якому головні ролі зіграли Аміл та Раміл Насірови з гурту "Курган і Agregat". 

На Facebook сторінці стрічки творці відзвітували, скільки гривень зібрали за перший тиждень кінопрокату. 

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Стрічка Антоніо Лукіча зібрала 5.59 млн гривень за перший вікенд прокату (включаючи понеділок). Її переглянуло понад 36 тисяч глядачів. Фільм продюсерів Володимира Яценка і Анни Яценко, став номером один за результатами кінопрокатного вікенду та показав другий найкращий старт серед українських проєктів з часу початку повномасштабного вторгнення. 

Головні ролі у стрічці "Люксембург, Люксембург" зіграли учасники реп-гурту "Курган і Agregat" — брати Раміл та Аміл Насірови. Їхні герої намагаються дати раду своєму життю, поки в ньому не з’являється давно зниклий батько. Зйомки стрічки відбувались 2021 року у Лубнах Полтавської області, Києві та Люксембурзі. 

Члени знімальної групи на прем'єрі фільму "Люксембург, Люксембург" в Києві. Фото: Kinomania

"Люксембург, Люксембург" — другий повнометражний фільм режисера Антоніо Лукіча, добре відомого глядачам за комедією "Мої думки тихі". Стрічка брала участь у конкурсі "Горизонти" на 79-му Венеційському міжнародному кінофестивалі. "Люксембург, Люксембург" створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що мультфільм про Супер Маріо став найкасовішою адаптацією відеоігри в історії. Також ми розповідали, що телеведучий Дмитро Комаров презентував дубляж докфільму про війну "Рік" чотирма мовами.

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