Фільм режисера Лукіча з братами з гурту "Курган і Agregat" очолив український бокс-офіс

Кадр з фільму "Люксембург, Люксембург". Фото: Kinomania

Минулого тижня в столиці відбулась зіркова прем’єра фільму режисера Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург", в якому головні ролі зіграли Аміл та Раміл Насірови з гурту "Курган і Agregat".

На Facebook сторінці стрічки творці відзвітували, скільки гривень зібрали за перший тиждень кінопрокату.

Читайте також:

Касові збори нового фільму

Стрічка Антоніо Лукіча зібрала 5.59 млн гривень за перший вікенд прокату (включаючи понеділок). Її переглянуло понад 36 тисяч глядачів. Фільм продюсерів Володимира Яценка і Анни Яценко, став номером один за результатами кінопрокатного вікенду та показав другий найкращий старт серед українських проєктів з часу початку повномасштабного вторгнення.

Головні ролі у стрічці "Люксембург, Люксембург" зіграли учасники реп-гурту "Курган і Agregat" — брати Раміл та Аміл Насірови. Їхні герої намагаються дати раду своєму життю, поки в ньому не з’являється давно зниклий батько. Зйомки стрічки відбувались 2021 року у Лубнах Полтавської області, Києві та Люксембурзі.

Члени знімальної групи на прем'єрі фільму "Люксембург, Люксембург" в Києві. Фото: Kinomania

"Люксембург, Люксембург" — другий повнометражний фільм режисера Антоніо Лукіча, добре відомого глядачам за комедією "Мої думки тихі". Стрічка брала участь у конкурсі "Горизонти" на 79-му Венеційському міжнародному кінофестивалі. "Люксембург, Люксембург" створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мультфільм про Супер Маріо став найкасовішою адаптацією відеоігри в історії. Також ми розповідали, що телеведучий Дмитро Комаров презентував дубляж докфільму про війну "Рік" чотирма мовами.