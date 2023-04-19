Фильм режиссера Лукича с братьями из группы "Курган и Agregat" возглавил украинский бокс-офис
На прошлой неделе в столице состоялась звездная премьера фильма режиссера Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург", в котором главные роли сыграли Амил и Рамил Насиров из группы "Курган и Agregat".
На Facebook странице фильма создатели отчитались, сколько гривен собрали за первую неделю кинопроката.
Кассовые сборы нового фильма
Лента Антонио Лукича собрала 5.59 млн гривен за первый уикенд проката (включая понедельник). Ее посмотрело более 36 тысяч зрителей. Фильм продюсеров Владимира Яценко и Анны Яценко стал номером один по результатам кинопрокатного уикенда и показал второй лучший старт среди украинских проектов со времени начала полномасштабного вторжения.
Главные роли в ленте "Люксембург, Люксембург" сыграли участники рэп-группы "Курган и Agregat" — братья Рамил и Амил Насировы. Их герои пытаются разобраться в своей жизни, пока в нем не появляется давно исчезнувший отец. Съемки фильма проходили в 2021 году в Лубнах Полтавской области, Киеве и Люксембурге.
"Люксембург, Люксембург" — второй полнометражный фильм режиссера Антонио Лукича, хорошо известного зрителям по комедии "Мои мысли тихие". Лента принимала участие в конкурсе "Горизонты" на 79-м Венецианском международном кинофестивале. "Люксембург, Люксембург" создан при поддержке Государственного агентства Украины по кино.
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