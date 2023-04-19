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Фильм режиссера Лукича с братьями из группы "Курган и Agregat" возглавил украинский бокс-офис

19 апреля 2023 10:54
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Фильм режиссера Лукича с братьями из группы "Курган и Agregat" возглавил украинский бокс-офис
Фото из фильма "Люксембург, Люксембург". Фото: Kinomania
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На прошлой неделе в столице состоялась звездная премьера фильма режиссера Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург", в котором главные роли сыграли Амил и Рамил Насиров из группы "Курган и Agregat".

На Facebook странице фильма создатели отчитались, сколько гривен собрали за первую неделю кинопроката.

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Лента Антонио Лукича собрала 5.59 млн гривен за первый уикенд проката (включая понедельник). Ее посмотрело более 36 тысяч зрителей. Фильм продюсеров Владимира Яценко и Анны Яценко стал номером один по результатам кинопрокатного уикенда и показал второй лучший старт среди украинских проектов со времени начала полномасштабного вторжения.

Главные роли в ленте "Люксембург, Люксембург" сыграли участники рэп-группы "Курган и Agregat" — братья Рамил и Амил Насировы. Их герои пытаются разобраться в своей жизни, пока в нем не появляется давно исчезнувший отец. Съемки фильма проходили в 2021 году в Лубнах Полтавской области, Киеве и Люксембурге.

Члены съемочной группы на премьере фильма "Люксембург, Люксембург" в Киеве. Фото: Kinomania

"Люксембург, Люксембург" — второй полнометражный фильм режиссера Антонио Лукича, хорошо известного зрителям по комедии "Мои мысли тихие". Лента принимала участие в конкурсе "Горизонты" на 79-м Венецианском международном кинофестивале. "Люксембург, Люксембург" создан при поддержке Государственного агентства Украины по кино.

Напомним, ранее мы писали, что мультфильм о Супер Марио стал самой кассовой адаптацией видеоигр в истории. Также мы рассказывали, что телеведущий Дмитрий Комаров презентовал дубляж докфильма о войне "Год" на четырех языках.

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