Фильм с Сердючкой, ужасы об экзорцизме и дебют дочери Кардашьян: кинопремьеры недели

Постер фильма "Большая прогулка". Фото: Google

На этой неделе в украинский кинопрокат вышли четыре фильма. Среди них, в частности, долгожданная комедия с Веркой Сердючкой, Еленой Кравец и другими звездами шоу-бизнеса и мультфильм, который озвучивала старшая дочь Ким Кардашьян.

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Большая прогулка (Украина)

Сюжет разворачивается вокруг двух совершенно разных семей: работников культуры Драгомановых и районных бизнесменов Наливайченко. Судьба сводит их на одной лужайке, которую каждая из семей считает своей. И пока семьи с детьми устраивают разборки у водоема, неподалеку появляется политик-коррупционер, спрятавший свои деньги именно в месте отдыха главных героев.

Допремьерный показ фильма прошел вечером 23 февраля 2022 года. Тогда на красной дорожке одного из столичных кинотеатров были исполнители главных ролей Юрий Ткач, Елена Кравец, Алексей Завгородний, Андрей Исаенко, Ирина Гатун и другие. Уже на следующий день из-за полномасштабной войны прокат ленты был отменен.

За это время телеканал "Украина", занимавшийся производством "Большой прогулки", прекратил свое существование. Автор идеи и сценарист, комик Гарик Бирча, защищает нашу страну на фронте в рядах ВСУ. Он и некоторые герои ленты не посетили нынешнюю премьеру фильма, в котором, кстати, появились футболисты Андрей Пятов и Евгений Коноплянка.

Щенячий патруль: Мегакино (США)

Работа над новым анимационным фильмом стала дебютом для старшей дочери американской светской львицы, бизнесвумен Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста, Норт. Десятилетняя девочка дебютировала как актриса дубляжа.

В проекте телеканала Nickelodeon Норт приняла участие вместе со звездной матерью. В "Щенячьем патруле" двухлетней давности Ким Кардашьян озвучивала героиню по имени Делорес, и сейчас снова вернулась я к этому персонажу.

Впрочем, в Украине мультфильм дублировали, поэтому зрители не услышат голоса членов известной звездной семейки. В украинской версии анимационной ленты будут звучать шоумен Тимур Мирошниченко, его жена, блогерша Инна Мирошниченко, телеведущий Григорий Решетник и актриса Антонина Хижняк.

Экзорцист. Верующий (США)

По сюжету две подружки бесследно исчезают по дороге в школу. Через три дня поиски девочек находят в странном состоянии. Их отстраненность сначала воспринималась как следствие долгого пребывания в стрессовых условиях. Однако со временем становится все яснее то, что в подруг вселился дьявол.

Фильм ужасов является прямым продолжением одноименной ленты, вышедшей на экраны в 1973 году. Она стала шестой во франшизе. Кроме этого фильма запланированы съемки еще двух частей.

Хлеб и соль (Польша)

По сюжету, Тимек, успешный пианист, приезжает из Варшавы в родной городок на летние каникулы, где, кажется, время остановилось. Его младший брат Яцек тоже талантливый пианист, но вместо того, чтобы планировать будущее, он убивает время, слоняясь с друзьями. Тимек вливается в компанию старых друзей, но скоро понимает, что провинциальная рутина ему чужда.

Дебютный фильм режиссера Дамиана Коцура критики часто сравнивают с работами Гаса Ван Сента и Михаэля Ганеке. Лента получила специальный приз жюри в секции "Горизонты" на Венецианском кинофестивале прошлого года.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский прокат в прошлом месяце. Также мы рассказывали, что как прошла звездная премьера фильма "Большая прогулка".