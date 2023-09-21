"Кохання без контракту", повернення Сталлоне та шпигунський скандал: кінопрем'єри тижня

Кадр з фільму "Нестримні 4". Фото: Google

Цього тижня в український кінопрокат вийшли вісім стрічок. Серед них, зокрема, романтично-пригодницька комедія "Кохання без контракту" та четверта частина бойовика "Нестримні" з Сильвестром Сталлоне.

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Нестримні 4 (США)

Робота над новим бойовиком сильно затягнулась. Сильвестр Сталлоне, який мав причетність до сценаріїв усіх попередніх частин, у 2017-му оголосив про вихід з проєкту через творчі розбіжності. Згодом, заручившись підтримкою акторського складу, він повернувся, однак вперше за історію франшизи не став брати участь у написанні сценарію.

Основні зйомки проходили у Великій Британії, Болгарії та Греції. У Салоніках зняли сцени, де збройні сили Греції були залучені в ролі масовки. Бюджет картини склав близько 100 млн доларів. Головні ролі окрім Сталлоне зіграли Джейсон Стейтем, Меган Фокс, 50 Cent, Дольф Лундґрен, Ренді Кутюр та інші

Кохання без контракту (Україна)

Головні ролі у стрічці виконали Володимир Шумко, Ольга Скороходова, Данило Нікіфоров та Олександр Попов. За сюжетом, проживши у шлюбі 10 років, Наталі та Ерік вирішили розлучитися. За контрактом, який вони уклали вступаючи у шлюб, пара має спільний банківський рахунок із чималою сумою грошей. Тепер вони мають витратити усе на спільний відпочинок та розваги. Задля цього вирушили у Європу.

Вже з 13 жовтня фільм з’явиться в прокаті у Європі, Канаді та Великій Британії українською мовою, щоб переселенці мали змогу подивитися стрічку рідною мовою та на півтори години забути про щоденні проблеми і певною мірою відчути себе вдома.

Реаліті (США)

Біографічна драма створена на реальних подіях. Перекладачка з фарсі мала доступ до засекречених даних розвідки США та передала пресі звіт про втручання Росії у хід президентських виборів. Усі діалоги, що звучать у фільмі, є майже дослівним відтворенням розмови між Віннер та агентами, які приїхали її затримувати.

Боротьба за спадок (Велика Британія, США)

Чорна комедія є проєктом сценариста та режисера Діна Крейґа. Основні зйомки проходили у Новому Орлеані з лютого по березень 2022 року. Бюджет стрічки становив 10,5 млн доларів.

За сюжетом, тітка Хільда, яку вся рідня ненавидить та уникає через її нестерпний характер, невиліковно хвора. Сестри Мейсі та Саванна ледь зводять кінці з кінцями. У них спільний бізнес і вони дуже хотіли б, аби фінансові справи йшли краще. Якби ж вдалося отримати у спадок від тітки Хільди бодай щось.

Але цього ніколи не відбудеться, якщо не налагодити зі старою приязні стосунки. Сестри вирушають у гості і з’ясовують, що спадок від тітки хочуть отримати ще кілька їх двоюрідних братів та сестер.

Євродонбас (Україна)

До захоплення України радянською владою Донбас був потужним промисловим регіоном. Міста, заводи та інфраструктура були збудовані британцями, німцями, бельгійцями, французами та американцями. Радянська влада привласнила собі усі підприємства, позмінювала назви населених пунктів, а історію переписала на власний розсуд. Про це, зокрема, і йдеться у стрічці.

Документальний фільм зняв режисер Корній Грицюк за сценарієм, написаним ним у співавторстві з Ганною Паленчук. Роботу над фільмом було завершено наприкінці 2021 року і вже за кілька місяців значну частину споруд, про які йдеться у фільмі, було зруйновано внаслідок повномасштабної війни.

Репродукція майбутнього (Велика Британія)

Події розгортаються в недалекому майбутньому. Автоматизація процесів та штучний інтелект вдосконалені настільки, що більшість задач, які раніше виконували люди, нині не потребують їхнього втручання. Одна пара хоче стати батьками. Жінка звертається до організації, яка надає в оренду подружжям штучну матку.

Дивна парочка (Франція, Португалія)

Через борги Жанна терміново має летіти до Лісабона і продавати квартиру, яку дістала у спадок. В аеропорту вона випадково зустрічає Жана — примхливого і дещо надокучливого колишнього шкільного друга.

Космоголовий (ПАР)

За сюжетом, Норман завжди цікавився існуванням інопланетян. Як і більшість 16-річних підлітків, він не в захваті від деспотичності вчителів. Особливо дошкуляє йому директорка міс Вінтерінгтон. Дивовижні події переконали хлопця в тому, що прибульці існують. Вони мають мікроскопічні розміри та троє з них оселилися у Нормановій голові.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український прокат минулого місяця. Також ми розповідали, як зірка "Довбуша" Сергій Стрельніков готувався до видовищного бою в історичному екшені.