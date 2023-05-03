Фільм з учасниками реп-гурту "Курган і Agregat" третій тиждень утримує лідерство в кінопрокаті

Кадри з фільму "Люксембург, Люксембург". Фото: Планета Кіно

Минулого місяця в кінопрокат вийшов фільм режисера Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург", в якому головні ролі зіграли Аміл та Раміл Насірови з реп-гурту "Курган і Agregat". Стрічка вже третій тиждень поспіль утримує лідерство в українському бокс-офісі.

Про це у Facebook повідомили творці фільму.

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Касові збори

На третій вікенд стрічка зібрала 6.21 млн гривень від 40 737 глядачів. Усього ж з 12 квітня фільм заробив понад 23 млн гривень, його переглянули понад 156 тисяч глядачів.

"Кажуть, що фільм — як ювелірна прикраса. Він робиться не для всіх, а для когось одного, та дарує кожному окремо різні емоції. За три тижні прокату "Люксембург, Люксембург" подарував емоції 156 тисячам глядачів. Ми, звичайно, сподівались, що наше кіно сподобається українцям, але не могли навіть очікувати, що фільм збере більше глядачів, ніж, приміром, населення Ужгорода! І наближатиметься до того, аби зібрати населення Чернівців", — прокоментував касові збори режисер фільму Антоніо Лукіч.

Задоволені показниками фільму й продюсери "Люксембург, Люксембург".

"156 тисяч глядачів за три тижні прокату – це не тільки вдвічі більше, ніж зібрав перший фільм Антоніо "Мої думки тихі", а ще й ризик опинитися в списку 10 найкасовіших українських фільмів всіх часів. Що для скромної авторської трагікомедії, яка, окрім прокату, успішно іде ще й на кінофестивалях — взагалі якийсь парадокс... Ми вдячні кожному глядачеві, кожному українцю за довіру до авторського українського кіно", — додали продюсери фільму Володимир Яценко та Анна Яценко.

Про стрічку

Зйомки фільму відбувались 2021 року у Лубнах Полтавської області, Києві та Люксембурзі. Стрічку створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно. У травні 2022 року "Люксембург, Люксембург" став одним з п'яти учасників програми підтримки міжнародної промоції українських фільмів proMOTION, започаткованої Українським інститутом. Міжнародна промопідтримка в рамках програми здійснюється за допомоги Göteborg Film Fund.

Нагадаємо, раніше ми писали що докфільм про захоплення окупантами ЧАЕС 2022 року отримав гран-прі на кінофестивалі в Німеччини. Також ми розповідали, що український трилер "Еґреґор" вийде на американських платформах.