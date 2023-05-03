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Фильм с участниками рэп-группы "Курган и Agregat" третью неделю удерживает лидерство в кинопрокате

3 мая 2023 10:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Фильм с участниками рэп-группы "Курган и Agregat" третью неделю удерживает лидерство в кинопрокате
Фрагмент из фильма "Люксембург, Люксембург". Фото: Планета Кино
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В прошлом месяце в кинопрокат вышел фильм режиссера Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург", в котором главные роли сыграли Амил и Рамил Насиров из рэп-группы "Курган и Agregat". Лента уже третью неделю подряд удерживает лидерство в украинском бокс-офисе.

Об этом в Facebook сообщили создатели фильма.

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Кассовые сборы

На третий уикенд лента собрала 6.21 млн гривен от 40 737 зрителей. Всего же с 12 апреля фильм заработал более 23 млн гривен, его просмотрели более 156 тысяч зрителей.

"Говорят, что фильм — как ювелирное украшение. Он делается не для всех, а для кого-то одного, дарит каждому отдельно разные эмоции. За три недели проката "Люксембург, Люксембург" подарил эмоции 156 тысячам зрителей. Мы, конечно, надеялись, что наше кино понравится украинцам, но не могли даже ожидать, что фильм соберет больше зрителей, чем, например, население Ужгорода! И будет приближаться к тому, чтобы собрать население Черновцов", — прокомментировал кассовые сборы режиссер фильма Антонио Лукич.

Довольны показателями фильма и продюсеры "Люксембург, Люксембург".

"156 тысяч зрителей за три недели проката — это не только вдвое больше, чем собрал первый фильм Антонио "Мои мысли тихие", но еще и шанс оказаться в списке 10 самых кассовых украинских фильмов всех времен. Что для скромной авторской трагикомедии, которая кроме проката, успешно идет еще и на кинофестивалях — вообще какой-то парадокс... Мы благодарны каждому зрителю, каждому украинцу за доверие к авторскому украинскому кино", добавили продюсеры фильма Владимир Яценко и Анна Яценко.

О ленте

Съемки фильма прошли в 2021 году в Лубнах Полтавской области, Киеве и Люксембурге. Лента создана при поддержке Государственного агентства Украины по кино. В мае 2022 года "Люксембург, Люксембург" стал одним из пяти участников программы поддержки международного продвижения украинских фильмов proMOTION, начатой Украинским институтом. Международная промо поддержка в рамках программы осуществляется с помощью Göteborg Film Fund.

Напомним, ранее мы писали, что докфильм о захвате оккупантами ЧАЭС в 2022 году получил гран-при на кинофестивале в Германии. Также мы рассказывали, что украинский триллер "Эгрегор" выйдет на американских платформах.

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