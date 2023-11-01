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Фільми з 45-ти країн — у Києві відбувся 52-й кінофестиваль "Молодість"

1 листопада 2023 15:11
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Фільми з 45-ти країн — у Києві відбувся 52-й-кінофестиваль "Молодість"
У Києві пройшов кінофестиваль "Молодість". Фото: instagram.com/molodist_kiff/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

У Києві пройшов 52-й міжнародний кінофестиваль "Молодість". Захід проходив у столичних кінотеатрах "Жовтень" і "Краків" з 21 до 29 жовтня. У програмі було 129 повнометражних і короткометражних фільмів із 45-ти країн. Серед них — 33 вітчизняні стрічки.

Про це пише ТиКиїв.

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Цьогоріч фестиваль пройшов у повному форматі

Минулого року пройшла скорочена версія "Молодості" через повномасштабне російське вторгнення. Цьогоріч захід був повному форматі. На фестивалі були картини, зняті у 2022-2023 роках. Вони відображають те, чим нині живе наше суспільство — більшість із них присвячені темі війни.

 

Однією з найгучніших прем'єр став показ "Поеми для маленьких людей". Робота Івана Сауткіна розповідає паралельні історії подруг із деокупованого села на Чернігівщині та волонтерів у прифронтовій зоні. Зал влаштував режисеру овації стоячи.

"Майже всі стрічки — художні й доволі глядацькі. Вони можуть бути цікаві широкій аудиторії. Це не сира документалістика, хоч вона мені й більше до вподоби, коли в ній є глибока думка", — говорить оператор, член журі документального конкурсу В'ячеслав Цвєтков.

Нагадаємо, ми розповідали про програму 7-го Київського тижня критики. 

Раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат цього тижня.

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