Фильмы из 45-ти стран — в Киеве состоялся 52-й кинофестиваль "Молодость"

В Киеве прошел кинофестиваль "Молодость". Фото: instagram.com/molodist_kiff/

В Киеве прошел 52-й международный кинофестиваль "Молодость". Мероприятие проходило в столичных кинотеатрах "Октябрь" и "Краков" с 21 по 29 октября. В программе было 129 полнометражных и короткометражных фильмов из 45 стран. Среди них — 33 отечественные ленты.

Об этом пишет ТиКиев.

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В этом году фестиваль прошел в полном формате

В прошлом году прошла сокращенная версия "Молодости" из-за полномасштабного российского вторжения. В этом году мероприятие было в полном формате. На фестивале были картины, снятые в 2022-2023 годах. Они отражают то, чем сейчас живет наше общество — большинство из них посвящено теме войны.

Одной из самых громких премьер стал показ "Поэмы для маленьких людей". Работа Ивана Сауткина рассказывает параллельные истории подруг из деоккупированного села на Черниговщине и волонтеров в прифронтовой зоне. Зал устроил режиссеру овации стоя.

"Почти все ленты — художественные и довольно зрительские. Они могут быть интересны широкой аудитории. Это не сырая документалистика, хоть она мне больше нравится, когда в ней есть глубокие мысли", — говорит оператор, член жюри документального конкурса Вячеслав Цветков.

Напомним, мы рассказывали о программе 7-й Киевской недели критики.

Раньше мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на этой неделе.