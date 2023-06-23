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Третій пішов: Kalush Orchestra випустив новий англомовний трек

23 червня 2023 15:44
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Третій пішов: Kalush Orchestra випустив новий англомовний трек
Гурт Kalush Orchestra. Фото: Instagram/kalush.official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Лише в березні цього року гурт Kalush Orchestra презентував нову учасницю та першу англомовну пісню. А вже зараз переможці конкурсу "Євробачення-2022" випустили третій трек англійською In the fire.

Композиція доступна для прослуховування на усіх музичних майданчиках та YouTube каналі Kalush Orchestra.

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Про нову пісню переможців "Євробачення-2022"

У треку In the fire гурт наголошує на тому, що будь-яку біду та негаразди можна подолати, якщо докладати всі зусилля, щоб з цим боротися.

"Хоч день посіріє, ми віримо, що з нами потеплішає. Хмара потихеньку, потихеньку так заплаче, що будь-яка біда зникне", — співають учасники Kalush Orchestra.

Крім того, у своєму новому треку гурт підіймає тему "бездіяння" деяких лідерів думок та організацій, які просто спостерігають за тим, що відбувається в Україні щодня.

"Ми, українці, показали всьому світу, настільки ми сильні та незламні. Ми віримо у перемогу України і будемо за неї боротися до кінця. Але нам би хотілося, щоб ті, хто має вплив і може пришвидшити закінчення війни, перейшов до дій, а не "мовчав", — прокоментували прем’єру учасники Kalush Orchestra.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак Вадим Олійник, який виступає під псевдонімом OLEYNIK, презентував нову композицію  "Світанок". Також ми розповідали, що Дмитро Монатік випустив "домашній" кліп, який в Одесі відзняла Таня Муіньо.

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