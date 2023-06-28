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Финалистка шоу "Голос країни" Марта Липчей представила песню о духе украинцев

28 июня 2023 11:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Финалистка шоу "Голос країни" Марта Липчей представила песню о духе украинцев
Певица Марта Липчей. Фото: менеджмент артистки
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Символично, в День Конституции Украины, финалистка музыкального проекта "Голос країни-12", певица из Ужгорода, Марта Липчей, представила новую композицию "Волю в кулак". Также участница из команды Оли Поляковой анонсировала клип на патриотическую песню.

Об этом Марта сообщила в своих соцсетях.

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По словам инициаторки тура "Нескорені", финалистки "Голос країни-12", сингл "Волю в кулак" говорит о вере и свободе, силе и непокорности, которые отражаются в сильном давлении, с которыми украинцы ежедневно выходят на боевую ниву.

"Именно из этой песни начинаю свое выступление в туре "Нескорені" и с первых секунд чувствую сверхмощный энергообмен с залом. Я знаю, что "Волю в кулак" вам отзовется, ведь каждый день мы вместе, рука об руку, стоим друг за друга и боремся свободу и независимость нашей страны. Победа за нами", — прокомментировала премьеру Марта Липчей.

На сингл уже отснят видеоклип, режиссером которого выступил Артур Лерман. "Волю в кулак" войдет в первый EP Марты Липчей. Премьера EP и новый видеоклип запланирована на следующую пятницу, 7 июля.

Напомним, ранее мы писали, что группа Kalush Orchestra выпустила новый англоязычный трек. Также мы рассказывали, что Дмитрий Монатик представил "домашний" клип, который в Одессе сняла Таню Муиньо.

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