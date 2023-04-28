Финалу "Евровидения-2023" угрожают планы некоторых британцев: к чему следует готовиться
Уже 13 мая в английском городе Ливерпуль пройдет финал песенного конкурса "Евровидение-2023". Впрочем, забастовки британских машинистов, которые запланированы на этот день, могут вызвать некоторые неудобства некоторым поклонникам музыкального праздника.
Об этом сообщает издание Anadolu Agency.
Подробности забастовок
Сотрудники 16 железнодорожных компаний выйдут на три дня на забастовку, 12-13 мая и 3 июня, поскольку профсоюз Ассоциированного общества инженеров локомотивов и пожарных отклонил предложение Rail Delivery Group о повышении зарплаты на 4%.
"Предложение только 4% явно не было разработано для принятия, поскольку инфляция все еще составляет около 10%, а наши рабочие не имели повышения заработной платы в течение четырех лет", — сказал Мик Уилан, генеральный секретарь Ассоциированного общества инженеров локомотивов и пожарных.
На конкурс "Евровидение-2023" приезжают фанаты из многих стран мира. Поскольку гостиничная инфраструктура Ливерпуля нагружена, некоторые туристы арендуют жилье в других городах и посещают локации конкурса благодаря поездке на поезде. Поэтому им следует быть готовыми к тому, что возможны сложности с этим в день финала, 13 мая и за сутки до этого.
Напомним, ранее мы писали, что король Великобритании Чарльз III, его жена Камилла и фронтвумен украинской группы THE HARDKISS Юлия Санина с ведущими конкурса официально открыли сцену "Евровидения-2023". Также мы рассказывали, что композитор Андрей Данилко прокомментировал скандал вокруг Евровидения-2023 и Русланы Лыжичко, которую не позвали на конкурс.