Финалу "Евровидения-2023" угрожают планы некоторых британцев: к чему следует готовиться

Место проведения конкурса "Евровидения-2023". Фото: engageliverpool.com

Уже 13 мая в английском городе Ливерпуль пройдет финал песенного конкурса "Евровидение-2023". Впрочем, забастовки британских машинистов, которые запланированы на этот день, могут вызвать некоторые неудобства некоторым поклонникам музыкального праздника.

Об этом сообщает издание Anadolu Agency.

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Подробности забастовок

Сотрудники 16 железнодорожных компаний выйдут на три дня на забастовку, 12-13 мая и 3 июня, поскольку профсоюз Ассоциированного общества инженеров локомотивов и пожарных отклонил предложение Rail Delivery Group о повышении зарплаты на 4%.

"Предложение только 4% явно не было разработано для принятия, поскольку инфляция все еще составляет около 10%, а наши рабочие не имели повышения заработной платы в течение четырех лет", — сказал Мик Уилан, генеральный секретарь Ассоциированного общества инженеров локомотивов и пожарных.

На конкурс "Евровидение-2023" приезжают фанаты из многих стран мира. Поскольку гостиничная инфраструктура Ливерпуля нагружена, некоторые туристы арендуют жилье в других городах и посещают локации конкурса благодаря поездке на поезде. Поэтому им следует быть готовыми к тому, что возможны сложности с этим в день финала, 13 мая и за сутки до этого.

Жители Лондона в конце прошлого года уже столкнулись с неудобствами из-за страйков железнодорожников. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

Напомним, ранее мы писали, что король Великобритании Чарльз III, его жена Камилла и фронтвумен украинской группы THE HARDKISS Юлия Санина с ведущими конкурса официально открыли сцену "Евровидения-2023". Также мы рассказывали, что композитор Андрей Данилко прокомментировал скандал вокруг Евровидения-2023 и Русланы Лыжичко, которую не позвали на конкурс.