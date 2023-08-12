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Флешмоб продолжается: среди звездных блогеров "бум" разводов

12 августа 2023 17:53
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Флешмоб продолжается: среди звездных блоггеров "бум" разводов
Татьяна Самбурская с экслюзивным. Фото: instagram.com/__samburska/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Известная франковская блогер Таня Самбурская разводится. Девушка 9 лет пробыла в отношениях со своим мужем Игорем.

Об этом Самбурская рассказала в Instagram.

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История закончилась

Таня Самбурская опубликовала в социальной сети печальное видео, на котором видна тенденция к разводу среди блогеров.

"Наша история закончилась. Никаких подробностей. Никаких намеков. Я уважаю свой выбор, поэтому ни слова о разводе. Мне безразлично на хайп, мне этого не надо. Я хочу сохранить с человеком, которого любила адекватные, взрослые отношения. Отношения, длившиеся 9 лет — закончились. И я благодарна Вселенной за этот опыт. Это решение принималось взвешенно. Это произошло не сегодня, и не за один день. Это важный шаг. Как для меня, так и для Игоря! Надеюсь, что каждый из нас найдет свое счастье!",— написала блогер о своем разводе.

 

Татьяна Самбурская с экс-супругом. Фото: instagram.com/__samburska/

Ранее популярная блогер Ирка Пистрюга и бывший пилот самолета Боинг Андрей Буц рассталась.

"Пора выбирать себя...этот бесценный опыт — учил меня тому, что я не хотела видеть — как готова для других, и как не готова для себя...только благодарность за каждый момент не хочу ничего рассказывать — это наша история — одно точно, делаю это из любви к себе решение оговорено — мы не вместе", — написала звезда.

 

Инфлюэнсер Ирка Пистрюга снова одинока. Фото: instagram.com/irka_pistryuga/

На прошлой неделе певица и актриса Анна Тринчер объявила о том, что она и ее муж-блогер Александр Волошин на время разъедутся. В Инстаграме 22-летняя артистка запостила несколько фото, в подписи к которым рассказала, что 7 августа они с Сашей приняли решение пожить отдельно через три недели после покупки загородного дома.

"Это не шутки, не кликбейт, не хайп. Мы действительно с Сашей, по крайней мере, пока на две недели, разъезжаемся. Но посмотрим, как будут развиваться события. Мы никогда бы на таком не хайпили. Это для меня очень интимный момент. Мы столкнулись с определенным кризисом в отношениях, что в целом абсолютно нормально для любой пары. Как раз такой период 2-2,5 года, когда наконец спадает эта пыль, и вы не стараетесь быть друг для друга идеальными", — поделилась Тринчер.

 

Блоггерша и певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/?hl=ru

 

Бизнесмен Александр Волошин. Фото: instagram.com/voloshyn_xx/

Соответствующим фото поделился и ее муж, Александр Волошин.

Ранее разведенная Даша Квиткова призналась, свободно ли ее сердце.

Напомним, Даша Квиткова призналась, примет ли новую избранницу Никиты Добрынина.

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