Флешмоб продолжается: среди звездных блоггеров "бум" разводов

Флешмоб продолжается: среди звездных блогеров "бум" разводов
Известная франковская блогер Таня Самбурская разводится. Девушка 9 лет пробыла в отношениях со своим мужем Игорем.
Об этом Самбурская рассказала в Instagram.
История закончилась
Таня Самбурская опубликовала в социальной сети печальное видео, на котором видна тенденция к разводу среди блогеров.
"Наша история закончилась. Никаких подробностей. Никаких намеков. Я уважаю свой выбор, поэтому ни слова о разводе. Мне безразлично на хайп, мне этого не надо. Я хочу сохранить с человеком, которого любила адекватные, взрослые отношения. Отношения, длившиеся 9 лет — закончились. И я благодарна Вселенной за этот опыт. Это решение принималось взвешенно. Это произошло не сегодня, и не за один день. Это важный шаг. Как для меня, так и для Игоря! Надеюсь, что каждый из нас найдет свое счастье!",— написала блогер о своем разводе.
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"Пора выбирать себя...этот бесценный опыт — учил меня тому, что я не хотела видеть — как готова для других, и как не готова для себя...только благодарность за каждый момент не хочу ничего рассказывать — это наша история — одно точно, делаю это из любви к себе решение оговорено — мы не вместе", — написала звезда.
На прошлой неделе певица и актриса Анна Тринчер объявила о том, что она и ее муж-блогер Александр Волошин на время разъедутся. В Инстаграме 22-летняя артистка запостила несколько фото, в подписи к которым рассказала, что 7 августа они с Сашей приняли решение пожить отдельно через три недели после покупки загородного дома.
"Это не шутки, не кликбейт, не хайп. Мы действительно с Сашей, по крайней мере, пока на две недели, разъезжаемся. Но посмотрим, как будут развиваться события. Мы никогда бы на таком не хайпили. Это для меня очень интимный момент. Мы столкнулись с определенным кризисом в отношениях, что в целом абсолютно нормально для любой пары. Как раз такой период 2-2,5 года, когда наконец спадает эта пыль, и вы не стараетесь быть друг для друга идеальными", — поделилась Тринчер.
Соответствующим фото поделился и ее муж, Александр Волошин.
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