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Forbes назвал самых богатых певиц мира

2 июня 2023 12:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Forbes назвал самых богатых певиц мира
Американские доллары в руках. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Престижное издание Forbes USA опубликовало очередной рейтинг самых богатых self-made женщин. В списке оказалось немало всемирно известных певиц с многомиллионным состоянием.

Полный список доступен на сайте издания.

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Самая богатая певица мира

Рианна заняла высокую 20-ю строчку в рейтинге, что стало лучшим результатом среди всех певиц мира. Forbes оценивает чистый капитал исполнительницы хита Umbrella в 1,4 миллиарда долларов. Такие деньги Рианни принесла в большинстве своем ее бьюти компания Fenty Beauty, которой она владеет вместе с французским конгломератом предметов роскоши LVMH.

Рианна также имеет 30% акций в своей линейке нижнего белья Savage x Fenty, которая в феврале прошлого года была оценена в один миллиард долларов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Rihanna Fan Page (@bapgalriri)

Другие певицы в рейтинге

Тейлор Свифт заняла 34-е место и стала второй самой богатой певицей в мире. Согласно оценкам Forbes, исполнительница хита All Too Wel может похвастаться чистым капиталом в 740 миллионов долларов. Ее рекордные продажи музыки и спрос на гастрольные билеты (сейчас артистка в мировом туре) составляют основную часть этой цифры.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Taylor Swift (@taylorswift)

Третье место среди певиц и 45-е в рейтинге у Мадонны, которая готовится к мировому туру. На счетах поп-королевы 580 млн долларов.

Бейонсе, которая сейчас находится в разгаре европейской части мирового тура Renaissance, занимает 48-е место с 540 миллионами долларов. В этом году рекордсменка премии "Грэмми" объявила о сотрудничестве с домом моды Balmain на тему ее альбома Renaissance, возглавившего престижный чарт Billboard 200.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Beyoncé (@beyonce)

Напомним, ранее мы писали, кто стал самой богатой актрисой в мире. Также мы рассказывали, сколько потратили создатели новой Русалочки на волосы героини.

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