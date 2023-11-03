Forbes визначив найвисокооплачуванішу покійну зірку 2023 року

Співаки Елвіс Преслі, Вітні Гьюстон та Майкл Джеконс. Фото: NATE SWEITZER для FORBES

13 померлих музикантів, авторів та інших учасників щорічного рейтингу найбільш високооплачуваних покійних знаменитостей Forbes заробили близько 470 мільйонів доларів за останні 12 місяців. Це на 70% менше порівняно з рекордними 1,6 мільярдами доларів, заробленими у 2022 році.

Про це пише Forbes.

Читайте також:

Майкл Джексон повернув собі лідерство

Майкл Джексон посів перше місце вперше за чотири роки з прибутком у 115 мільйонів доларів. За ним йде його покійний тесть Елвіс Преслі. Також у списку Принц, Вітні Гьюстон, Боб Марлі та інші.

Джексон став найбільш високооплачуваною померлою знаменитістю завдяки бродвейському хіту MJ: The Musical, який за минулий рік зібрав близько 85 мільйонів доларів від продажу квитків. Джексон також збирає мільйони людей на шоу Cirque du Soleil, Michael Jackson ONE, у Лас-Вегасі.

Хоча Елвіс помер майже 50 років тому, його статки продовжують множитися. Грейсленд, будинок Преслі в Мемфісі, штат Теннессі, відвідало близько 600 000 відвідувачів за останні 12 місяців, і маєток має кілька джерел доходу, включаючи квитки та сувеніри.

Джастін Бібер, Кеті Перрі та Доктор Дре — це лише деякі музиканти, які цього року продали свої права на музику, кожен за суму понад 200 мільйонів доларів.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон та інші "Друзі" зворушливо прокоментували смерть Метью Перрі.

Раніше дружина Сивохи вразила емоційною промовою на його похороні.