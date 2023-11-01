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Помер колишній чоловік Єви Лонгорії — причина раптової смерті

1 листопада 2023 12:24
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Помер колишній чоловік Єви Лонгорії — причина раптової смерті
Акторка Єва Лонгорія. Фото: WireImage
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Зірка серіалу "Головний госпіталь" Тайлер Крістофер помер у віці 50 років. Раніше актор був одружений з Євою Лонгорією.

Про це пише Daily Mail.

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Актор Моріс Бенар повідомив, що Тайлер Крістофер був чудовою людиною. Колега зауважив, що покійних допомагав всім, хто страждав від залежності, адже сам свого часу поборов алкоголізм.

 

Колеги про смерть актора Тайлера Крістофера. Фото: соціальні мережі.
Колеги про смерть актора Тайлера Крістофера. Фото: соціальні мережі.

"З великим сумом ми повідомляємо про смерть Тайлера Крістофера. Тайлер помер сьогодні вранці після серцевого нападу у своїй квартирі в Сан-Дієго. Тайлер був по-справжньому талановитою особистістю, яка викладалася у кожній сцені, він насолоджувалася своєю акторською грою, даруючи радість своїм відданим шанувальника. Тайлер був милою душею і чудовим другом для всіх, хто його знав. Він підтримував покращення психічного здоров’я та лікування наркоманії, відкрито розповідав про свою боротьбу з біполярною депресією та алкоголізмом. Ми надзвичайно спустошені втратою нашого дорогого друга та молимося за його дітей і батьків", — йдеться у заяві колег.

З 2002 по 2004 рік Крістофер був одружений з зіркою серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Євою Лонгорією.

 

Актор зіграв роль Ніколаса Кассадіна в 1153 епізодах "Головного госпіталя" з 1996 по 2016 рік. За свою роботу над серіалом він отримав чотири номінації на "Еммі", а в 2016 році він отримав нагороду за кращу чоловічу роль у драматичному серіалі.

У наступні роки він зіграв в 159 епізодах іншого серіалу "Дні нашого життя" з 2018 по 2019 рік.

Крістофер був двічі одружений: з Лонгорією та на колишньою ведучою ESPN Брієнні Педіго з 2008 по 2021 рік. З Педіго у зірки народилося двоє дітей — 10-річний син Грейсан Джеймс і 4-річна донька Богема.

В останні роки актора мучили юридичні проблеми, пов’язані з алкоголем: його заарештували шість місяців тому після того, як він втратив свідомість п’яним в аеропорту Лос-Анджелеса, що стало його другим публічним арештом у стані сп’яніння за три роки.

У 2022 році Крістофер з’явився в подкасті про психічне здоров’я "State of Mind".

Під час епізоду він відкрито говорив про свою алкогольну залежність і свій перший бокал алкоголю у віці дев'яти років.

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