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Forbes определил самую высокооплачиваемую покойную звезду 2023 года

3 ноября 2023 17:21
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Forbes определил самую высокооплачиваемую покойную звезду 2023 года
Певцы Элвис Пресли, Уитни Хьюстон и Майкл Джеконс. Фото: NATE SWEITZER для FORBES
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

13 умерших музыкантов, авторов и других участников ежегодного рейтинга самых высокооплачиваемых покойных знаменитостей Forbes заработали около 470 миллионов долларов за последние 12 месяцев. Это на 70% меньше по сравнению с рекордными 1,6 млрд долларов, заработанными в 2022 году.

Об этом пишет Forbes.

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Майкл Джексон вернул себе лидерство

Майкл Джексон занял первое место впервые за четыре года с прибылью в 115 миллионов долларов. За ним следует его покойный тесть Элвис Пресли. Также в списке Принц, Уитни Хьюстон, Боб Марли и другие.

 

Джексон стал самой высокооплачиваемой умершей знаменитостью благодаря бродвейскому хиту MJ: The Musical, за прошлый год собравший около 85 миллионов долларов от продажи билетов. Джексон также собирает миллионы людей на шоу Cirque du Soleil, Michael Jackson ONE, в Лас-Вегасе.

Хотя Элвис умер почти 50 лет назад, его состояние продолжает множиться. Грейсленд, дом Пресли в Мемфисе, штат Теннесси, посетило около 600 000 посетителей за последние 12 месяцев, и поместье имеет несколько источников дохода, включая билеты и сувениры.

Джастин Бибер, Кэти Перри и Доктор Дре — лишь немногие музыканты, которые в этом году продали свои права на музыку, каждый на сумму более 200 миллионов долларов.

Напомним, Дженнифер Энистон и другие "Друзья" трогательно прокомментировали смерть Мэтью Перри.

Ранее супруга Сивохо поразила эмоциональной речью на его похоронах.

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