Франшиза "Джон Уік" з Кіану Рівзом зібрала понад мільярда доларів в прокаті
Наприкінці березня у світовий прокат вийшов бойовик "Джон Уік 4" з канадським актором Кіану Рівзом в головній ролі. Ця частина стала найуспішнішою у франшизі, збори якої вже перевищили мільярд доларів.
Про це повідомляє видання The Economic Times.
Подробиці
Четверта частина франшизи, яка оповідає про колишнього найманого вбивцю Джона Уіка, зібрала у світовому прокаті понад 426 млн доларів. Показ фільму й досі триває. В Україні стрічці вдалося зібрати 860 тисяч доларів.
Завдяки такому показнику, франшиза, яка вийшла в прокат 2014 року, змогла зібрати у світовому прокаті понад мільярд доларів.
- "Джон Вік" — 86 млн доларів
- "Джон Вік 2" — 171 млн доларів
- "Джон Вік 3" — 327 млн доларів
- "Джон Вік 4" — 426 млн доларів
Показ у РФ
Саме цей фільм набув скандалу через те, що канадська медіакомпанія Lionsgate, вирішила презентувати фільм в Росії. Завдяки тому, що більшість кінокомпаній ігнорують ринок РФ, бюджет країни-терориста постраждав. І коли з’явився перший іноземний бойовик, а саме "Джон Уік 4", громадяни країни РФ побігли у кінотеатр, немов туди привезли нову партію унітазів.
Завдяки такому ажіотажу, стрічка зібрала в Росії та країнах так званого СНД понад 14 млн доларів.
Нагадаємо, раніше ми писали, якого персонажа Marvel Кіану Рівз завжди мріяв зіграти. Також ми розповідали, що Кіану Рівз виступив на захист криптовалюти та засудив компанію Meta.