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Франшиза "Джон Уік" з Кіану Рівзом зібрала понад мільярда доларів в прокаті

21 травня 2023 07:49
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Франшиза "Джон Уік" з Кіану Рівзом зібрала понад мільярда доларів в прокаті
Канадський актор Кіану Рівз. Фото: The Economic Times
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Наприкінці березня у світовий прокат вийшов  бойовик "Джон Уік 4" з канадським актором Кіану Рівзом в головній ролі. Ця частина стала найуспішнішою у франшизі, збори якої вже перевищили мільярд доларів. 

Про це повідомляє видання The Economic Times.

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Подробиці

Четверта частина франшизи, яка оповідає про колишнього найманого вбивцю Джона Уіка, зібрала у світовому прокаті понад 426 млн доларів. Показ фільму й досі триває. В Україні стрічці вдалося зібрати 860 тисяч доларів.

Касові збори фільму "Джон Уік 4" в Україні. Скриншот: Box Office Mojo

Завдяки такому показнику, франшиза, яка вийшла в прокат 2014 року, змогла зібрати у світовому прокаті понад мільярд доларів. 

  • "Джон Вік" — 86 млн доларів
  • "Джон Вік 2" — 171 млн доларів
  • "Джон Вік 3" — 327 млн доларів
  • "Джон Вік 4" — 426 млн доларів

Показ у РФ

Саме цей фільм набув скандалу через те, що канадська медіакомпанія Lionsgate, вирішила презентувати фільм в Росії. Завдяки тому, що більшість кінокомпаній ігнорують ринок РФ, бюджет країни-терориста постраждав. І коли з’явився перший іноземний бойовик, а саме "Джон Уік 4", громадяни країни РФ побігли у кінотеатр, немов туди привезли нову партію унітазів.

Завдяки такому ажіотажу, стрічка зібрала в Росії та країнах так званого СНД понад 14 млн доларів. 

Касові збори фільму "Джон Уік 4" у РФ та СНД. Скриншот: Box Office Mojo

Нагадаємо, раніше ми писали, якого персонажа Marvel Кіану Рівз завжди мріяв зіграти. Також ми розповідали, що Кіану Рівз виступив на захист криптовалюти та засудив компанію Meta.

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