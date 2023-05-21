Франшиза "Джон Уік" з Кіану Рівзом зібрала понад мільярда доларів в прокаті

Канадський актор Кіану Рівз. Фото: The Economic Times

Наприкінці березня у світовий прокат вийшов бойовик "Джон Уік 4" з канадським актором Кіану Рівзом в головній ролі. Ця частина стала найуспішнішою у франшизі, збори якої вже перевищили мільярд доларів.

Про це повідомляє видання The Economic Times.

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Подробиці

Четверта частина франшизи, яка оповідає про колишнього найманого вбивцю Джона Уіка, зібрала у світовому прокаті понад 426 млн доларів. Показ фільму й досі триває. В Україні стрічці вдалося зібрати 860 тисяч доларів.

Касові збори фільму "Джон Уік 4" в Україні. Скриншот: Box Office Mojo

Завдяки такому показнику, франшиза, яка вийшла в прокат 2014 року, змогла зібрати у світовому прокаті понад мільярд доларів.

"Джон Вік" — 86 млн доларів

"Джон Вік 2" — 171 млн доларів

"Джон Вік 3" — 327 млн доларів

"Джон Вік 4" — 426 млн доларів

Показ у РФ

Саме цей фільм набув скандалу через те, що канадська медіакомпанія Lionsgate, вирішила презентувати фільм в Росії. Завдяки тому, що більшість кінокомпаній ігнорують ринок РФ, бюджет країни-терориста постраждав. І коли з’явився перший іноземний бойовик, а саме "Джон Уік 4", громадяни країни РФ побігли у кінотеатр, немов туди привезли нову партію унітазів.

Завдяки такому ажіотажу, стрічка зібрала в Росії та країнах так званого СНД понад 14 млн доларів.

Касові збори фільму "Джон Уік 4" у РФ та СНД. Скриншот: Box Office Mojo

Нагадаємо, раніше ми писали, якого персонажа Marvel Кіану Рівз завжди мріяв зіграти. Також ми розповідали, що Кіану Рівз виступив на захист криптовалюти та засудив компанію Meta.