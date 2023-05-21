Франшиза "Джон Уик" с Киану Ривзом собрала более миллиарда долларов в прокате

Канадский актер Киану Ривз. Фото: The Economic Times

В конце марта в мировой прокат вышел боевик "Джон Уик 4" с канадским актером Кианом Ривзом в главной роли. Эта часть стала самой успешной во франшизе, сборы которой уже превысили миллиард долларов.

Об этом сообщает издание The Economic Times.

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Четвертая часть франшизы, повествующая о бывшем наемном убийце Джоне Уике, собрала в мировом прокате более 426 млн долларов. Показ фильма до сих пор продолжается. В Украине ленте удалось собрать 860 тысяч долларов.

Кассовые сборы фильма "Джон Уик 4" в Украине. Скриншот: Box Office Mojo

Благодаря такому показателю, франшиза, вышедшая в прокат в 2014 году, смогла собрать в мировом прокате более миллиарда долларов.

"Джон Вик" — 86 млн долларов

"Джон Вик 2" — 171 млн долларов

"Джон Вик 3" — 327 млн долларов

"Джон Вик 4" — 426 млн долларов

Показ в РФ

Именно этот фильм попал в скандал из-за того, что канадская медиакомпания Lionsgate, решила презентовать фильм в России. Благодаря тому, что большинство кинокомпаний игнорируют рынок РФ, бюджет страны-террориста пострадал. И когда появился первый иностранный боевик, а именно "Джон Уик 4", граждане страны РФ побежали в кинотеатр, словно туда привезли новую партию унитазов.

Благодаря такому ажиотажу, лента собрала в России и странах так называемого СНГ, более 14 млн долларов.

Кассовые сборы фильма "Джон Уик 4" в РФ и СНГ. Скриншот: Box Office Mojo

Напомним, ранее мы писали, какого персонажа Marvel Киану Ривз всегда мечтал сыграть. Также мы рассказывали, что Киану Ривз выступил в защиту криптовалюты и осудил компанию Meta.