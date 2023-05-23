Канни: супермодель приміряла капелюх від Багінського

Французская супермодель "выгуляла" в Каннах шляпу от Багинского
Французкая супермодель Синди Бруна появилась на Каннском кинофестивале в шляпе от изветсного украинского дизайнера. Звезда эфектно позировала перед фотографами в аксессуаре от Ruslan Baginskiy.
Фото звезды на красной дорожке дизайнер запостил на своей странице Instagram.
"Дебют на Каннском кинофестивале. Ты выглядишь потрясающе, моя дорогая подруга, Синди Бруна", — подписал фотографию дизайнер.
В похожей шляпе от Багинского сейчас выступает в мировом туре певица Бейонсе.
Синди вместе с другими знаменитостями пришла на премьеру фильма "Клуб Зеро" австрийского режиссера Джессики Хауснер. Так же премьеру посетили Миа Васиковска, Рози Хантингтон-Уайтли, Эшли Грэм, Ева Герцигова и другие.
Звезды в ярких образах дефелировали перед фотографами. Рози Хантингтон-Уайтли появилась на красной дорожке в черном платье Valentino SS23 Couture с разрезом, украшенным белым бантом. 50-летняя супермодель Ева Герцигова примеряла платье от Saint Laurent.
Фильм Джессики Хауснер рассказывает о молодой учительнице, которая устраивается на работу в престижную школу. Там у нее возникает опасная связь с пятью учениками. Главную роль в фильме сыграла Миа Васиковска.
Напомним, украинка Евгения Гордиенко поразила роскошным выходом на красной дорожке Каннского фестиваля. Образ получился довольно смелым.
Ранее актриса Дженнифер Лоуренс удивила очередным смелым выходом в Каннах. В этот раз звезда выбрала комфорт вместо гламура. Вышла на красную дорожку в шлепанцах.