Канни: супермодель приміряла капелюх від Багінського

Супермодель Синди Бруна. Фото: Reuters

Французкая супермодель Синди Бруна появилась на Каннском кинофестивале в шляпе от изветсного украинского дизайнера. Звезда эфектно позировала перед фотографами в аксессуаре от Ruslan Baginskiy.

Фото звезды на красной дорожке дизайнер запостил на своей странице Instagram.

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"Дебют на Каннском кинофестивале. Ты выглядишь потрясающе, моя дорогая подруга, Синди Бруна", — подписал фотографию дизайнер.

В похожей шляпе от Багинского сейчас выступает в мировом туре певица Бейонсе.

Синди вместе с другими знаменитостями пришла на премьеру фильма "Клуб Зеро" австрийского режиссера Джессики Хауснер. Так же премьеру посетили Миа Васиковска, Рози Хантингтон-Уайтли, Эшли Грэм, Ева Герцигова и другие.

Модель Ешли Грем. Фото: Reuters

Модель Рози-Хантингтон Уайтли. Фото: Reuters

Модель Ева Герцигова. Фото: Reuters

Актриса Мия Васиковски. Фото: Reuters

Звезды в ярких образах дефелировали перед фотографами. Рози Хантингтон-Уайтли появилась на красной дорожке в черном платье Valentino SS23 Couture с разрезом, украшенным белым бантом. 50-летняя супермодель Ева Герцигова примеряла платье от Saint Laurent.

Фильм Джессики Хауснер рассказывает о молодой учительнице, которая устраивается на работу в престижную школу. Там у нее возникает опасная связь с пятью учениками. Главную роль в фильме сыграла Миа Васиковска.

Напомним, украинка Евгения Гордиенко поразила роскошным выходом на красной дорожке Каннского фестиваля. Образ получился довольно смелым.

Ранее актриса Дженнифер Лоуренс удивила очередным смелым выходом в Каннах. В этот раз звезда выбрала комфорт вместо гламура. Вышла на красную дорожку в шлепанцах.