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Фрейліна принцеси Маргарет прокоментувала її скандальний роман з військовим

20 жовтня 2023 09:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Фрейліна принцеси Маргарет прокоментувала її скандальний роман з військовим
Принцеса Маргарет в молодості. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Приватне життя членів британської королівської родини активно обговорюють вже не перше століття. Свого часу гучний скандал викликав роман молодшої сестри вже покійної королеви Єлизавети II, принцеси Маргарет зі старшим за неї військовим. 

Одна з фрейлін прокоментувала гучне кохання, повідомляє видання Daily Mail.

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Приватне життя принцеси Маргарет

Молодша і єдина сестра Єлизавети II познайомилась з військовим Пітером Таунсендом, коли їй було 13 років. Вона закохалась в нього і згодом вони почали таємно зустрічатися. Пітер був на 15 років старший за принцесу і мав двох дітей від попереднього шлюбу.  

91-річна леді Енн Ґленконнер була однією з фрейлін принцеси Маргарет. Вона прокоментувала початок роману між чоловіком та неповнолітнім членом королівської родини. Періодично гуляти разом парочка стала, коли Маргарет було 15-16 років.

"Насправді я якось запитав її про це (роман. Ред.). Він був героєм війни, дуже привабливим. Вона була дуже, дуже молода. Їй було лише 15 років, коли він приїхав, і він був одруженим чоловіком. Я думаю, що він заохочував її, чого не повинен був робити", — сказала фрейліна.

Принцеса Маргарет з військовим
Принцеса Маргарет з військовим Пітером Таунсендом. Фото: Google 

Жінку запитали, чи вважає вона, що Таунсенд скористався своєю близькістю до неї, леді Енн відповіла, що так.

"Це не те, що було винесено дуже часто, але я не можу погодитися", — підсумувала вона. 

Згідно із законом про королівські шлюби 1772 року, був необхідний дозвіл правлячого монарха на схвалення шлюбу, і Маргарет повідомила про це Єлизавету. Церква Англії, однак, відмовилася брати шлюби з розлученими людьми після кризи зречення Едуарда VIII 1936 року. 

Єлизавета попросила Маргарет почекати, і зберегти її стосунки з Пітером потай до її коронації. Королева також дала термін до 1955 року, коли Маргарет мало виповнитися 25. Втім, весілля пара так і не відгуляла. Історія цього роману детально розкрито в серіалі "Корона" стримінгової платформи Netflix.

Принцеса Маргарет з військовим Пітером Таунсендом в серіалі
Персонажі принцеси Маргарет та військового Пітера Таунсенда в серіалі "Корона". Фото: Netflix

Нагадаємо, раніше ми писали, що Netflix показав членів королівської родини в останньому сезоні серіалу "Корона". Також ми розповідали, що принц Вільям та Кейт Міддлтон розкрили подробиці свого листування.

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