Фрейлина принцессы Маргарет прокомментировала ее скандальный роман с военным

Принцесса Маргарет в молодости. Фото: Google

Частную жизнь членов британской королевской семьи активно обсуждают испокон веков. В свое время громкий скандал вызвал роман младшей сестры уже покойной королевы Елизаветы II, принцессы Маргарет со старшим ее военным.

Одна из фрейлин прокомментировала громкую любовь, сообщает издание Daily Mail.

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Младшая и единственная сестра Елизаветы II познакомилась с военным Питером Таунсендом, когда ей было 13 лет. Она влюбилась в него и потом они начали тайно встречаться. Питер был на 15 лет старше принцессы и имел двоих детей от предыдущего брака.

91-летняя леди Энн Гленконнер была одной из фрейлин принцессы Маргарет. Она прокомментировала начало романа между мужчиной и несовершеннолетним членом королевской семьи. Периодически гулять вместе парочка стала, когда Маргарет было 15-16 лет.

"На самом деле я как-то спросил ее об этом (роман. — Ред.). Он был героем войны, очень привлекательным. Она была очень, очень молода. Ей было всего 15 лет, когда он приехал, и он был женатым мужем. Я думаю, что он поощрял ее, чего не должен был делать", — сказала фрейлина.

Принцесса Маргарет с военным Питером Таунсендом. Фото: Google

Женщину спросили, считает ли она, что Таунсенд воспользовался своей близостью к ней. Леди Энн ответила, что да.

"Это не то, что было вынесено очень часто, но я не могу согласиться", — подытожила она.

Согласно закону о королевских браках 1772 года, было необходимо разрешение правящего монарха на одобрение брака, и Маргарет сообщила об этом Елизавету. Церковь Англии, однако, отказалась вступать в брак с разведенными людьми после кризиса отречения Эдуарда VIII 1936 года.

Елизавета попросила Маргарет подождать, и сохранить ее отношения с Питером втайне до ее коронации. Королева также дала срок до 1955 года, когда Маргарет должно было исполниться 25. Впрочем, свадьбу пара так и не отыграла. История этого романа подробно раскрыта в сериале "Корона" стриминговой платформы Netflix.

Персонажи принцессы Маргарет и военного Питера Таунсенда в сериале "Корона". Фото: Netflix

Напомним, ранее мы писали, что Netflix показал членов королевской семьи в последнем сезоне сериала "Корона". Также мы рассказывали, что принц Уильям и Кейт Миддлтон раскрыли подробности своей переписки.