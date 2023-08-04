Женя Галич висловився про життя киян під час війни – відверте інтерв'ю

Лідер рок-гурту O.Torvald Женя Галич під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український рок-музикант та лідер гурту O.Torvald Женя Галич дав відверте інтерв’ю після випуску нового мініальбому. Відомий виконавець заявив, що присвятив новий альбом нагадуванню українців про те, що повномасштабна війна триває.

Інтерв’ю з українським музикантом Женею Галичем розмістили на каналі "Ранок Вдома" в YouTube.

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Нещодавно рок-гурт O.Torvald випустив мініальбом, який складається з голосових повідомлень українських захисників з-під Бахмута. За словами лідера гурту Жені Галича, так він нагадує українським громадянам про продовження повномасштабної війни.

Женя Галич у лавах ЗСУ

Відомо, що рок-музикант зараз служить в лавах ЗСУ, а його підрозділ нещодавно воював в Бахмуті. Коли Женя Галич дізнався про загиблих бійців зі свого підрозділу, він дуже страждав психологічно. З часом артист вирішив дописати те, що прийшло йому в голову на фронті.

Лідер рок-гурту O.Torvald Женя Галич під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

"Коли я приїхав до Києва і побачив, що там війна майже закінчена, і в людей надмір веселощів, то мені захотілося нагадати про те, що війна триває. Ми зі звукорежисером Костею записали трек, який зветься "Голосові"", — заявив український рок-музикант Женя Галич.

Тому український артист звернувся до народу своєї країни, зазначивши, що не потрібно зловживати повноцінним життям. Женя Галич попросив українців навчатися на якихось курсах, адже рано чи пізно доведеться міняти захисників, які зараз перебувають на фронті.

"Ходіть на якісь тактичні курси. Наприклад, можна витратити час на те, щоб в десятий раз за день попити кави. Можна ці гроші закумулювати й сходити на курси з такмеду, або піти на стрілецькі курси. Донатити, звичайно, треба. Виберіть собі фонд або підрозділ і допомагайте їм", — також зазначив Женя Галич.

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