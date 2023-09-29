Галич эмоционально осудил группу Антитела — артист высказался по поводу песни про Бахмут

Солист группы O.Torvald Женя Галич во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский рок-артист, лидер группы O.Torvald Женя Галич, который присоединился к ТрО во время войны, высказался об одной из песен группы "Антитела". В частности, популярный исполнитель раскритиковал трек "Фортеця Бахмут", который вышел во время боев в Бахмуте.

Откровенное интервью с Женей Галичем разместили на канале "ПРЯМА ЧЕРВОНА" в YouTube.

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Мнение о песне "Фортеця Бахмут"

Украинский исполнитель отметил, что для многих людей песня группы "Антитела" стала поддерживающей. Но сам Женя относится к этому треку негативно, ведь он ему совсем не нравится.

"Для многих людей это песня, которая стала поддерживающей. Можно говорить о "байрактарщине", как о явлении, но некоторым людям это действительно нужно. Я к этому отношусь негативно. Могу ли я сказать, что он мне нравится? Он мне не нравится", — отметил Женя Галич.

Украинский артист Женя Галич на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Также он добавил, что знает людей, которым нравится песня группы "Антитила" — "Фортеця Бахмут". Впрочем, Женя Галич утверждает, что у каждого человека свой вкус — кому-то нравится эта песня, а кому-то — нет. Но что касается самого артиста, то ему она не нравится.

"Мы не можем всех "расчесать под одну гребенку". Мы же тем и отличаемся от России. Нам не нужно пропаганду навязывать таким образом. Хотите послушать о чести, нации, байрактарах, джавелинах — окей. Но другая сторона — создавать альтернативную реальность", — также добавил украинский рок-музыкант.

Песня "Фортеця Бахмут" группы "Антитила"

Не так давно украинская группа "Антитела" представила очень мощный трек на тему войны под названием "Фортеця Бахмут", посвященная ВСУ и гражданам, противостоящим российской агрессии. Причем, клип на песню снимали прямо в Бахмуте, где музыканты провели трое суток на фронте.

В видеоработе участники коллектива поставили камеры на настоящие позиции, а сами попадания по вражеским целям были настоящими. Клип уже просмотрели более 18 миллионов человек, а в списке самых популярных музыкальных видеоролик занимает 35 место.

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