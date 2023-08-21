Женя Галич висловився про українських чоловіків за кордоном – відверте зізнання

Лідер рок-гурту O. Torvald Женя Галич під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український виконавець та лідер гурту O. Torvald Женя Галич, який зараз служить у лавах ЗСУ та захищає свою країну від російських загарбників, дав відверте інтерв’ю. Популярний співак висловився про тих чоловіків, які виїхали з України через повномасштабну війну.

Інтерв’ю за участю Жені Галича розмістили на каналі ISLND TV в YouTube.

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Український співак засудив чоловіків, які одразу ж поїхали до іншої країни під час повномасштабного вторгнення. Він пояснив свою позицію та заявив, що його критика має відношення лише до тих чоловіків, які виїхали з країни на незаконних підставах.

"Ті, хто законно поїхав, — їхній вибір, не засуджую. Могли боятися, могли переживати, могло все, що завгодно. Сподіваюся, що ви там знаходите можливість допомагати Україні. Якщо у вас є можливість там заробляти, донатити, допомагати, виходити на мітинги, показувати, що в країні все ще йде війна, — це для тих чоловіків, які законно виїхали за кордон", — висловився український співак.

Лідер рок-гурту O. Torvald Женя Галич в армії. Фото: Instagram Жені Галича

Але тих чоловіків, які порушили закон та виїхали з України незаконно, Женя Галич засуджує. Український артист розповів, як деякі чоловіки придумували різні схеми, щоб виїхати за кордон під час війни, та висловився досить різко про них.

Він вважає, що такі чоловіки можуть повернутися до України, але це вже буде дорожче.

"Всі решта, які мутилися, які давали хабарі, які проїжджали у багажниках, які мутили собі ліві довідки про всю цю історію — ви к*нчені. Вхідний квиток дорожчий за вихідний має бути. Ви можете повернутися в Україну, але вхідний квиток має бути дорожчим", — також зазначив український співак.

Як живе Женя Галич та де його сім’я

Ще на початку повномасштабної війни український співак вступив до лав Збройних сил України та пішов захищати свою країну від російських окупантів. Що стосується його сім’ї, то вона поїхала до Польщі та вже півтора роки дружина, син та донька Жені Галича знаходиться не в Україні.

Лідер рок-гурту O. Torvald Женя Галич зі своєю сім'єю. Фото: 24 Канал

Український рок-музикант зазначив, що за весь час війни він бачився зі своєю сім’єю лише три рази. Артист віддає майже все, що він заробляє на службі в армії, своїй сім’ї.

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