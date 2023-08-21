Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Женя Галич емоційно висловився про чоловіків, які втекли з України під час війни arrow

Женя Галич емоційно висловився про чоловіків, які втекли з України під час війни

21 серпня 2023 11:43
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Женя Галич висловився про українських чоловіків за кордоном – відверте зізнання
Лідер рок-гурту O. Torvald Женя Галич під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий український виконавець та лідер гурту O. Torvald Женя Галич, який зараз служить у лавах ЗСУ та захищає свою країну від російських загарбників, дав відверте інтерв’ю. Популярний співак висловився про тих чоловіків, які виїхали з України через повномасштабну війну.

Інтерв’ю за участю Жені Галича розмістили на каналі ISLND TV в YouTube.

Читайте також:

Що Женя Галич думає про чоловіків за кордоном?

Український співак засудив чоловіків, які одразу ж поїхали до іншої країни під час повномасштабного вторгнення. Він пояснив свою позицію та заявив, що його критика має відношення лише до тих чоловіків, які виїхали з країни на незаконних підставах.

"Ті, хто законно поїхав, — їхній вибір, не засуджую. Могли боятися, могли переживати, могло все, що завгодно. Сподіваюся, що ви там знаходите можливість допомагати Україні. Якщо у вас є можливість там заробляти, донатити, допомагати, виходити на мітинги, показувати, що в країні все ще йде війна, — це для тих чоловіків, які законно виїхали за кордон", — висловився український співак.

Женя Галич
Лідер рок-гурту O. Torvald Женя Галич в армії. Фото: Instagram Жені Галича

Але тих чоловіків, які порушили закон та виїхали з України незаконно, Женя Галич засуджує. Український артист розповів, як деякі чоловіки придумували різні схеми, щоб виїхати за кордон під час війни, та висловився досить різко про них.

Він вважає, що такі чоловіки можуть повернутися до України, але це вже буде дорожче. 

"Всі решта, які мутилися, які давали хабарі, які проїжджали у багажниках, які мутили собі ліві довідки про всю цю історію — ви к*нчені. Вхідний квиток дорожчий за вихідний має бути. Ви можете повернутися в Україну, але вхідний квиток має бути дорожчим", — також зазначив український співак.

Як живе Женя Галич та де його сім’я

Ще на початку повномасштабної війни український співак вступив до лав Збройних сил України та пішов захищати свою країну від російських окупантів. Що стосується його сім’ї, то вона поїхала до Польщі та вже півтора роки дружина, син та донька Жені Галича знаходиться не в Україні.

Женя Галич со своей семьей
Лідер рок-гурту O. Torvald Женя Галич зі своєю сім'єю. Фото: 24 Канал

Український рок-музикант зазначив, що за весь час війни він бачився зі своєю сім’єю лише три рази. Артист віддає майже все, що він заробляє на службі в армії, своїй сім’ї.

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Женя Галич висловився про киян під час війни. 

Раніше ми розповідали про те, що рок-музикант Женя Галич зізнався, як він мало не розпустив свій гурт. 

Також ми повідомляли про те, що відомий артист Женя Галич презентував нову пісню.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

None

"Наша справа". Скандальні ДТП

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз