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Фронтмен Imagine Dragons стал призером на турнире по джиу-джитсу: фото

3 июля 2023 11:47
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Фронтмен Imagine Dragons стал призером на турнире по джиу-джитсу: фото
Фронтмен группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс с поклонницей. Фото: Instagram/eduarddasoriano
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В то время как американские знаменитости готовятся к празднованию дня независимости США и длинных выходных, фронтмен группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс принял участие в турнире по японскому боевому искусству джиу-джитсу. Звездный спортсмен стал бронзовым призером.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Достижения Дэна Рейнольдса

35-летний музыкант принял участие в турнире World League Worlds в павильоне Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Дэн Рейнольдс победил Рокки Бенга, но проиграл Тайри Сакстону-младшему. До этого звездный спортсмен победил в двух подряд раундах против Кента Брауэра и Мойзеса Листера.

Дэн Рейнольдс на турнире по джиу-джитсу. Фото: Instagram /iduniverso
Дэн Рейнольдс на турнире по джиу-джитсу. Фото: Instagram /iduniverso

Девушка Рейнольдса, актриса Минка Келли, пришла на турнир, чтобы лично поддержать возлюбленного на трибунах. 42-летняя кинозвезда наиболее известна по роли Сары Мэттьюз в фильме "Соседка по комнате". Лишь несколько дней назад окружение звездной пары сообщило таблоидам, что отношения Дэна и Минки становятся крепче.

Дэн Рейнольдс со своей девушкой. Фото: Daily Mail
Девушка Дэна Рейнольдса. Фото: Daily Mail

Напомним, ранее мы писали, что разрушенный дом украинского подростка из клипа американской группы Imagine Dragons восстановит донор UNITED24. Также мы рассказывали, что власти Италии предложили Колизей для боя между миллиардерами Илоном Маском и Марком Цукербергом.

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